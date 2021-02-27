中國禁鳳梨總統府批沒善意 蔡詩萍嗆：對方總要出手了吧
新頭殼newtalk
2021-02-27 14:31:59
中國稱多次在台灣鳳梨中截獲「檢疫性有害生物」介殼蟲，嚴重威脅農業與生態安全，宣布自3月1日起停止進口台灣鳳梨，不過被農委會拿出數據反擊，總統府也質疑中國意圖，批中國的行為「非善意」。對此，資深媒體人蔡詩萍則認為，蔡政府對中國才是好幾年沒善意，對方總要出手了。
中國昨（26日）稱台灣鳳梨被檢驗出3種介殼蟲，憂一旦傳入恐嚴重威脅中國的農業生產和生態安全，因此自3月起禁止輸入。對此農委會主委陳吉仲拿出數據打臉，他表示2020年迄今銷中國的鳳梨共6200批，接獲通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲等計13件，輸出合格率達99.79%，且中國也有2種以上介殼蟲，用燻蒸就可消滅，質疑中國為何不按照國際貿易規範。總統府發言人張惇涵也出面批評中國的行為沒有善意，強調政府會帶頭消費支持農民，也會投入10億經費強化內外銷管道、擴大多元加工利用。不過對於「非善意說」，蔡詩萍在宅神朱學恒網路節目上反嗆，蔡政府對人家已經幾年沒有善意了，「別人總要出手吧。」他認為這次政府就好好吞下來，或透過新上任的陸委會主委邱太三，看能不能因鳳梨重啟協商，而「不要再講這些無聊的話了」。蔡詩萍表示，應該實事求是，內政方面可以叫大家幫忙消費，但5萬公噸也不是開玩笑的，說不定中國丟出這張牌是要你來協商，也是個機會。新聞來源為Newtalk 新頭殼