反制俄中傳播假訊息　歐洲議會將邀歐盟外長說明

（中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電）歐洲近年關注俄羅斯與中國針對疫情進行假訊息宣傳，歐洲議會下週將邀請歐洲聯盟外長波瑞爾說明，如何對抗俄中不實訊息干擾並保護歐洲民主。
歐洲議會將在3月1日舉行一場會議，議員將針對打擊不實訊息行動向歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提出疑問，包括過往措施，未來又會祭出何種策略應對。法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（RaphaëlGlucksmann）表示，大家很清楚有些虛假訊息從克里姆林宮傳出，而中國正朝向成為另一個主角，需關注歐盟現有的資源及授權是否夠保護歐洲在未來幾年不受干擾。格魯克斯曼說，保護民主國家免受假訊息威脅的關鍵之一是採取主動，發動攻擊者應該付出代價。歐盟曾宣示，為對抗假訊息，將與網路及公共機構的所有相關參與者合作，支持獨立事實查核。2020年6月歐洲聯盟執委會副主席喬霍瓦（VeraJourova）公開表示，在疫情蔓延全球期間，來自內部及外部的不實訊息浪潮席捲歐洲，俄羅斯和中國針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假訊息宣傳活動。而波瑞爾過去也曾表示：「自2016年以來，歐盟一直與來自外國的虛假訊息奮戰，起初主要與俄羅斯有關，現在中國和其他國家也進入此領域，我們必須保護民主制度，免受威脅。」歐盟在2020年歐洲民主行動計畫中指出，反制假訊息方式包括採取公開散布者使用的手法使其無法運作，或是祭出制裁手段，但也表示尚需進一步探討制裁的適當工具。（編輯：林憬屏）1100227