陸禁輸入鳳梨 黃偉哲籲農委會銷澳換紅酒
新頭殼newtalk
2021-02-28 17:55:19
近日中國突然宣布禁止進口台灣鳳梨，引發民眾對果農恐因此受到嚴重打擊的擔憂。對此，今（28日）鳳梨產地之一的台南市長黃偉哲則表示，台灣鳳梨外銷的1成中僅9成是銷往中國，相當於9%而已，「台灣不會因此被打敗」。此外，他也提起先前澳洲紅酒遭中國限制一事，提出「鳳梨換紅酒」的想法，可以試試看把鳳梨銷往澳洲。
今上午，黃偉哲說道，台灣鳳梨只有數萬噸的產量，其中外銷的比例只有1成，其中又有9成是銷往中國。換言之，台灣鳳梨銷往中國的比例僅有9%而已，不算多。「在未來，只需要透過調整產期，問題並不大，台灣不會被這種突襲打敗，一定可以克服」。黃偉哲也提到中國曾對澳洲紅酒進口祭出限制的事情，表示當時全世界，包括台灣都曾擴大對澳洲紅酒的消費，如今台灣可以嘗試把鳳梨銷往澳洲，若沒辦法，台灣還有文旦、釋迦、芒果等多種農產品，台南市政府將透過駐澳代表處積極推展，並相信外貿協會等單位單位，皆已經展開行動。黃偉哲指出，對於澳洲的牛肉、起士等產品，台灣人的接受度很高，未來台灣也可以努力把農產品試銷澳洲。他更玩笑表示：「鳳梨換紅酒嗎？還是晶片換疫苗？」而針對未來台灣其他的農產品在未來恐怕也會面臨被中國禁止進口的可能，他則表示自己昨天與農委會主委陳吉仲通電話，並對分散市場十分有信心，「台灣與台南市都會超前部署，提前因應」。新聞來源為Newtalk 新頭殼