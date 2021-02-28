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六龜蓮霧銷陸訂單喊卡？防檢局闢謠：未接獲相關訊息

記者陳致宇／台北報導

2021-02-28 17:12:32｜2021-02-28 17:12:41

蓮霧
▲高雄六龜「蜜風鈴」蓮霧原訂下周將出口中國大陸，但卻傳出外銷人員通知，陸方貿易商要求暫停進口。（圖／NOWnews資料圖片）
中國大陸海關總署宣布，自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，今（28）日又傳出，高雄六龜「蜜風鈴」蓮霧原訂下周將出口中國大陸，但卻接獲外銷人員通知，陸方貿易商要求暫停進口。對此，防檢局表示，目前目前輸往中國大陸蓮霧貿易正常，且「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台未接獲相關訊息，請輸出業者無須擔心。
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防檢局表示，有關媒體報導蓮霧下周銷往大陸訂單喊停，經洽詢高雄市六龜農會外銷部主任告知，是業者主動通知農會延後出貨。
防檢局指出，自109年迄今蓮霧共輸出檢疫2,521批、7,648公噸均未接獲陸方檢疫不合格通知，合格率100%，「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台亦未接獲相關訊息，且詢問蓮霧輸出業者，目前輸往中國大陸蓮霧貿易正常。
防檢局強調，為確保台灣蓮霧輸出品質，將持續偕同農糧署及試驗改良場所積極輔導農民落實田間管理，包裝場加強選別及自主有害生物檢查，並將啟動加倍取樣檢查，確認無罹染輸入國關切之有害生物，始核發輸出植物檢疫證明書，確保輸出農產品符合輸入國檢疫要求。
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