日本9人連環碎屍案 同學眼中的溫柔男竟是殺人狂魔
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-28 18:00:00
日本治安良好有目共睹，但卻也經常發生如電影情節一樣的無差別恐怖殺人案件。2017年發生在神奈川縣的連環殺人碎屍案轟動全日本，當時日本警方在調查東京八王子無業23歲女子失蹤案時，在神奈川縣一間公寓內發現9具遺體殘骸。27歲的白石隆浩被逮後坦承犯行，承認在住所內先後殺害8女1男分屍。然而白石隆浩以前念書時的同學私下表示，印象中他是個溫柔的人，很難把他與行徑變態的殺人狂魔聯想在一起。
白石隆浩落網後向警方透露殺人計劃，他表示自己是透過Twitter以Hashtag「自殺募集」找出有自殺傾向的女性，以「相約自殺」為由引誘她們到自己家裡，隨後殺害她們並取走死者的財物，在短短兩個月內殺害了9人。 受害者有8女1男，年紀最小僅15歲，唯一的男性是其中一名死者的男友，白石隆浩在Twitter認識這對情侶，先邀請女方到自己住所把她殺害，女子的男友詢問白石隆浩是否知道她的下落，白石把他找到家中殺死。白石隆浩犯案的地點都在公寓裡，警方在案發現場發現9個頭顱及240塊人骨或身體殘肢。白石供稱殺人後會先在浴室把死者分屍，隨後將屍塊和頭顱放在冷藏箱並蓋上貓砂，以此掩飾屍體發出的臭味，免得事件曝光。有住在白石樓上的男子表示，每次從兇手家門經過時，就會聞到像水溝一樣的惡臭。 白石隆浩被捕時27歲、失業沒錢，案發前幾個月由他的父親租下住處。據了解，白石隆浩從高中開始就半工讀，2008年曾在便利店打工一年多。他的一個女同同學透露，印象中他是個溫柔的人，另外也有同學表示，他年輕時是個開朗學生，很少生氣，雖然功課不算好但認真讀書。鄰居也不覺得他是個犯下變態行徑的殺人兇手，只知道他的父母在10年前離婚後，妹妹和母親離開，留下他跟父親同住。白石隆浩於2020年12月15日被東京地方法院立川分部正式判處死刑。