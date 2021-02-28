馬英九致詞舉牌抗議 苗博雅：強迫和解只會再撕裂社會
記者丁上程／台北報導
2021-02-28 19:27:51
前總統馬英九今（28）日接受北市府與台北市228協會之邀，參與台北市228紀念活動，引發社會各界議論。此舉不僅引發部分獨派人士不滿，原本欲參加活動的副總統賴清德，也因此臨時取消前來。而立場較為親綠的社民黨市議員苗博雅，則是選在馬英九致詞時，在台下舉起黑底白字標語「真心悔過、再談和解；實現正義、才能共生」表達無聲的抗議。
苗博雅在會後受訪時表示，今天是228事件74週年的紀念會，她非常認同「和解共生」是大家應該一起追求的目標，不過和解絕對不能是用強迫的，強迫的和解只是對於受害人的第二度、第三度傷害。苗博雅強調，馬英九這種強迫和解，不可能讓社會進入共生，若真心悔過，那為什麼國民黨至今仍拒絕把關鍵史料還給國家？苗博雅強調，自己曾經在基層遇到許多228受難家屬，對方談及家族在228事件和白色恐怖裡受到的傷害，並且落下眼淚；然而當她要準備安慰對方時，對方卻低調地趕緊擦眼淚，原來是因為社會上有一種氛圍：「如果受害者家屬持續要求追究、說出事實，就會有一群人跳出來質疑『國民黨道歉的還不夠嗎？』、『還想要怎樣？』。」苗博雅直言，當馬英九在台上致詞時，有聽到後排一名228罹難者家屬，直言很想要離開、聽不下去。「台北市政府說要愛與勇氣攜手同行，卻辦出讓受害者無法接受、必須提前離席的活動。」苗博雅說，「我身為台北市議員，當然要基於我所代表的民意，來指出這場活動確實展現的是強迫式和解，這是非常不恰當的」。