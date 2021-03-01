名家論壇》阿術克斯／藻礁公投沒說完的事
文/阿術克斯
2021-03-01 12:00:00
最近藻礁公投連署引起很大社會討論，也從原本的環境保護，連帶出台灣能源轉型、產業用電、減煤改善空汙等問題，甚至再往上延伸，更是牽涉生物多樣性以及如何因應氣候變遷的減碳路徑之永續發展議題。因此，這絕對不是一個能夠被簡化為「是否同意中油第三天然氣接收站遷移桃園大潭藻礁海岸及海域？」公投案的事，也絕對不是關心藻礁議題者的事而已。
先說，公投是一件高度政治性的活動，如果認為公投案就是一項純粹的民間社會運動，這若不是天真就是欺騙，能夠跨越門檻以及受到社會矚目的公投案，很難沒有政治力的涉入。也當然，各政黨對於公投議題的選擇，往往就是選舉考量，就好比國民黨發起的萊豬公投，還有重啟核四公投，都是跟其政黨的政治利益相關。至於藻礁公投，原初是由愛護環境的社運者發起，卻也因為牽涉台灣能源轉型，讓國民黨嗅到重啟核四的可能，因此大力支持並協助推動。不過，從公共政策討論角度來看，這是一件是好事，民主社會就是需要更多的公民站出來，一起討論，共同決定公共政策。尤其，國民黨將核四議題拉進藻礁公投，其實這就是過去藻礁公投案沒說清楚的事情，畢竟第三天然氣接收站所影響的，除了自然環境，也跟台灣的能源轉型有關、跟減碳有關、跟免於核災有關。簡言之，要護藻礁，不能只是出於道德良心，也要思考台灣社會的永續發展怎麼走。當然，大潭藻礁議題會走到這種局面，也是民進黨政府太過於有自信，自認為提出的改善方案，相較過去的國民黨政府，已經不只是小幅度改善，是一項能夠環境與開發雙贏的改善。現在的方案跟過去涵蓋大量岸邊的232公頃舊方案不同，已經大幅縮小接收站面積，只使用18年前已經填地完成的區域建造，不會新填地，也避開藻礁區域，不影響裸露藻礁區的現況。另外在工法上也改為採用棧橋連接，維持海水自然交換，接收站不在藻礁區，也不影響裸露藻礁區現況。政府也承諾要提撥經費推動生態保育研究，並監督計畫區生態保育措施執行，最重要是要擬定「觀塘工業區未開發區域管理辦法」，針對一般進出、學術調查研究、環境教育活動等進行分類管制，避免影響藻礁生態。不過，現在做這些已經不夠了，社會關注的已經不再只是自然環境，也要了解台灣的整體能源政策是什麼。台灣的能源轉型更不是只到2025非核家園就結束了，政府要再說清楚，三接的必要性是什麼，燃氣發電扮演的過渡角色是什麼，以及明確提出台灣長期的能源轉型圖像跟淨零碳排路徑。再回到護藻礁公投來說，社會要討論的事情絕對不只是「是否同意中油第三天然氣接收站遷移桃園大潭藻礁海岸及海域？」必須同步討論，如果三接要改到台北港，那麼延後減煤的時程是多久，以及是不是要提高電價或是碳費以加速節能，又或是把接收港再更往外推，那增加的預算會是多少；當然，核能的利弊也是必須再次溝通的事項。總結來說，藻礁公投案的發起初衷是良善的，但是集體社會的進步是靠大家的理性討論，如果只是簽了連署，就把責任全部推向政府，其他一概不管不看不在乎，這並不是一個負責任的公民。●作者：阿術克斯／資深國會幕僚●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]