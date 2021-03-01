親師生在家學習更easy 新北推名師Live Show 直播
記者陳志仁／新北報導
2021-03-01 10:29:45
新北市教育局因應寒假延後開學，推出系列「學習送到家」的自主學習方案，從2月份起在有線電視地方台的公益頻道CH3播出外，3月起推出「新北名師淬鍊系列」，讓教師線上共備、學生與家長可看電視自學，確保學習不因疫情停課而中斷。
教育局教育研究及資訊發展科長吳佳珊表示，教育局與地方有線電視業者合作的「新北國教輔導團線上課程陪伴您」系列課程，2月份播出20支數學教學的動畫影片；3至4月推出包含植物、磁鐵、天氣、運輸工具，及能源、昆蟲王國及光等10項主題的40支自然教學概念影片；影片於週一至週五的每天各播放1集，每天首播時段為早上9點，兩次重播的時段在下午2點及晚上7點。 吳佳珊指出，為因應疫情時代下的教師專業共備，3月到4月每週一到週五的晚上7點到7點50分，透過教育局YouTube推出40集「新北名師Live Show」的直播互動教學，每個主題課程為期四週；3月系列課程將推出環境教育、國語文、資訊教學、閱讀及STEAM跨域等5大議題，4月系列課程為藝術、自然、數學、健康與體育及環境教育，天天都有不同主題線上直播，課程也同步收錄於教育局「新北師備秀」podcast頻道。昌福國小負責錄製資訊主題的呂聰賢老師認為，直播教學突破了舊有的教育方式，只要能連上網路，學習就能啟動！丹鳳高中負責錄製閱讀主題的宋怡慧老師則說，如果能透過直播教學讓更多人受惠，是教學的最大成就；教育局長張明文表示，因應後疫情時代，線上自主學習、備課已是未來的趨勢潮流，無論是公益頻道、網路互動平台或podcast頻道，都將同步推出學習課程，讓孩子能夠運用多元化管道，提升學習成效培養競爭力。
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