超商買咖啡特大杯變大杯！女一問原因傻眼 反轉真相曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 10:53:59
不少上班族為了上班提振精神，每天都會來一杯咖啡，而各家超商也常常推出咖啡優惠，如兩杯7折還提供寄杯服務等等。不過，近日就有網友分享自己去超商買咖啡時，明明買的是「特大杯」，但店長卻用「大杯」的杯子裝，仔細問原因之後讓她超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「我用手機去超商換了特大杯冰拿鐵，結果拿到手的卻是大杯冰拿鐵，於是問了店長是否做錯時，店長竟然回我『特大杯紙杯沒有了，才用大杯的杯子裝，而且咖啡量是一樣的，只是差在冰塊的多少而已』，有事嗎？那我多花15元買特大杯拿鐵幹嘛？」貼文一出，引發不少網友熱議「店長會不會太誠實＝＝」、「這種答案聽到真的不能接受」、「差別在冰塊的話，那特大熱拿跟大熱拿是差在熱度嗎」、「那以後誰還要買特大杯咖啡啊？」、「真假啊...如果是真的店長不會太誠實嗎？」不過也有不少網友認為「直接買來實測不就好了，不可能咖啡量一樣」、「應該是指給你特大杯的咖啡，但因為杯子尺寸是大杯的，冰塊裝不下，所以等於你買到了少冰的特大杯咖啡」、「你是買到少冰的特大杯咖啡好嗎...怎可能一樣還多收客人15元」、「超商店員路過啦，兩種的量怎麼可能一樣多，用想的也知道，他是講錯了，是特大杯沒有杯子，他用大杯裝特大杯的咖啡，給你少一點冰塊而已」。而對於該爭議，7-ELEVEN出面表示，咖啡比例均有固定規格，此為單店問題，後續將加強內部訓練，若民眾有疑慮請洽客服，對於特大杯與大杯的咖啡、牛奶確切比例，業者則稱這是商業機密，不便對外透露。（編輯：張嘉哲）