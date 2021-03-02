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法國前總統沙柯吉涉貪有罪　判3年緩刑2年

中央社

2021-03-02 05:42:23

▲法國法官裁定前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）涉嫌貪腐案有罪，判處他3年徒刑、緩刑2年。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國法官裁定前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）涉嫌貪腐案有罪，判處他3年徒刑、緩刑2年。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社巴黎1日綜合外電報導）法國法官今天裁定前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）涉嫌貪腐案有罪，判處他3年徒刑、緩刑2年。
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沙柯吉於2007至2012年擔任法國總統。路透社報導，他否認有任何不法行為，並稱檢察官運用過分手段窺探他的私事，自己是檢方獵巫行為的受害者。
沙柯吉雖已淡出政壇，但在保守派陣營仍具影響力。現在他有10天時間上訴。
繼已故前總統席哈克（Jacques Chirac）之後，他是近代法國第2位因貪汙被定罪的前總統。
檢方說服法官，沙柯吉曾提供法官阿茲貝（Gilbert Azibert）一個摩納哥的肥缺，以交換一項調查的機密資訊。這些資訊是關於沙柯吉被控在2007年總統大選期間，非法收受萊雅集團（L'Oreal）繼承人莉莉安．貝登古（Liliane Bettencourt）的款項。
檢方表示，在沙柯吉卸任後，檢方為調查另一宗利比亞資助沙柯吉2007年總統大選的案件，竊聽他與律師赫佐格（Thierry Herzog）的對話，才讓事件曝了光。
法新社報導，考慮到緩刑2年的因素，1年的刑期意謂沙柯吉不會身陷囹圄；在法國，入獄通常適用於2年以上的刑期。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1100301
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