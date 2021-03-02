台積電、聯發科點火 台股早盤漲逾300點重回萬六
記者許家禎/台北報導
2021-03-02 09:26:35
美債殖利率下滑、且美通過1.9兆美元新財政刺激計劃，使美股上1日上漲超過600點。而台北股市今（2）日開盤沒多久漲逾300點，來到16262點，重回萬六。權值股台積電領軍，早盤漲14元左右，來到622元。聯發科、日月光也漲4%，鴻海漲幅也有3%。
美股道瓊1日上漲603.14點，或1.95%，收31,535.51點；標普500指數上漲90.20點，或2.37%，收3,901.35點；那斯達克指數上漲396.48點，或3.01%，收13,588.83點；費城半導體指數上漲101.49點，或3.31%，收3,169.11點。台北股市今日開盤漲174.07點，加權股價指數以16127.87點開出，隨後大漲300多點，來到16262點。權值股台積電以621元開出，早盤漲2%以上，來到622元。鴻海強攻電動車布局，早盤也漲2%，來到114.5元。聯發科漲4%，來到932元。聯電漲1%多，來到54.8元。日月光也漲4%，來到108元左右。航運族群表現搶眼，華航漲5%，長榮、陽明與萬海漲3%。另外，塑化族群台塑、南亞、中石化、台化漲幅1到2%。原物料中的中鋼構持續強勢飆漲停，中鋼、燁興、中鴻、大成鋼、千興漲幅1到4%。