NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

巷仔內／藻礁公投恐衝擊能源政策　考驗執政黨溝通能力

記者劉育辰／特稿

2021-03-02 16:48:28

▲網路傳言大潭藻礁的生態系「其實已經爛掉很久了」，事實查核中心打臉表示，這是「錯誤」訊息。（圖／翻攝自「珍愛桃園藻礁」臉書）
▲藻礁議題延燒，環團推動的「搶救藻礁」公投第二階段連署已達門檻。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁臉書）
桃園大潭觀塘工業園區中油第三天然氣接收站（簡稱三接）案，2018年環評通過至今爭議不斷。環保團體在2020年底發動「搶救藻礁」公投連署，目前第二階段連署份數已經達標。若中選會正式成案，則將在今年8月進行公投。倘若搶救藻礁公投通過，恐將衝擊蔡政府「2025非核家園」的能源政策，執政黨該如何拆招？
我是廣告 請繼續往下閱讀
原本環團推動公投連署的進度不佳，但近期在野黨積極力挺之下，聲量大增，成為全國性的熱門議題。雖然民進黨決定要小心因應這項議題，但面臨排山倒海而來的壓力，在與民眾的溝通上，顯然還有待加強。這項衝擊未來能源政策的公投議題，恐成為蔡政府接下來的燙手山芋。
藻礁是無節珊瑚藻類死亡鈣化後，沉積在礫石灘上形成的「植物礁」，平均10年才能夠生成1公分，大潭藻礁是經過數千年生長，才有如今規模。如今更是全球少數僅存的現生淺海藻礁，生態相當豐富，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、白海豚等。但隨著沿海工業區的開發，桃園海岸藻礁的規模已從過去的27公里大幅縮減到4、5公里左右。
為配合蔡政府2025非核家園的能源轉型政策，觀塘工業區將新建液化天然氣接收站，預計在2025年完工，2022年10月起供應台電大潭電廠新增燃氣機組所需天然氣，確保北部電力供應穩定、減少空氣污染。不過，三接在2020年3月進行棧橋新建工程時，因工作船斷纜、擱淺，疑似導致藻礁生態遭破壞，進而引起社會矚目，環保團體於同年12月11日發動搶礁藻礁公投連署，目前第二階段連署份數已達門檻，若中選會宣布成案，則將在今年8月進行公投。
細數三接爭議，主要在影響藻礁的範圍，以及有無其他更好的替代方案。環團指出，依據環評資料，現版本的三接由工業區與工業港兩案組成，工業港將新增填海造地21公頃，且會設置碼頭海堤及北防坡堤、浚挖航道及迴船池，影響總水域面積為913公頃，並非僅使用2003年之前已開發的既有填區。比起觀塘，台北港會是更好的選擇，一是有許多現成的閒置土地可供使用，可讓建站時程提前；再者，三接艦在台北港，可成為北部天然氣供應樞紐；第三則是經濟效益較高，在中油的可行性研究中，台北港建港成本就比觀塘省約70億元。
然而，政府部門表示，若改採台北港方案，包含填海等工程，預計將耗費10年，整體時程將推遲11年，可能導致台灣北部出現電力缺口，進而影響2025非核家園的計畫。接管的難度及安全性也是一大考驗。
此外，經濟部也解釋，曾在觀塘工業港水深超過10公尺的區域做過調查，周圍的海床都被砂石覆蓋，並沒有看到藻礁。雖然不能說三接的興建絕對不會影響環境，但政府已盡最大努力修正。蔡英文執政後，為兼顧供電穩定與環境保護，已將馬政府時期三接開發案原有的面積232公頃，縮減為37公頃。中油也在2018年8月底提出的「迴避替代修正方案」，進一步將開發面積減至23公頃，避開藻礁，同時採取友善工法，維持藻礁跟潮間帶的生態。
接下來，台灣勢必得在核電、燃煤所導致的空汙，以及綠能、燃氣之間做出選擇。而人類的開發，勢必得付出一定程度的代價，至於是否適當，看來現在也只能透過公投交由全民選擇。
開發案從232公頃縮小到23公頃，雖不能說執政黨在這件事情上毫不在意，但在溝通上顯然有待加強。在三接這件事情上，雙方能否在藻礁及電力供應上取得中間值，恐怕還有待執政黨正面出擊，與民眾直接溝通，說清楚、講明白。
關鍵字

NOW民調中心

您最喜歡吳孟達那一部作品？

您最喜歡吳孟達那一部作品？

繼續作答
中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

繼續作答
請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
23.19%76.81%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀