巷仔內／藻礁公投恐衝擊能源政策 考驗執政黨溝通能力
記者劉育辰／特稿
2021-03-02 16:48:28
桃園大潭觀塘工業園區中油第三天然氣接收站（簡稱三接）案，2018年環評通過至今爭議不斷。環保團體在2020年底發動「搶救藻礁」公投連署，目前第二階段連署份數已經達標。若中選會正式成案，則將在今年8月進行公投。倘若搶救藻礁公投通過，恐將衝擊蔡政府「2025非核家園」的能源政策，執政黨該如何拆招？
原本環團推動公投連署的進度不佳，但近期在野黨積極力挺之下，聲量大增，成為全國性的熱門議題。雖然民進黨決定要小心因應這項議題，但面臨排山倒海而來的壓力，在與民眾的溝通上，顯然還有待加強。這項衝擊未來能源政策的公投議題，恐成為蔡政府接下來的燙手山芋。藻礁是無節珊瑚藻類死亡鈣化後，沉積在礫石灘上形成的「植物礁」，平均10年才能夠生成1公分，大潭藻礁是經過數千年生長，才有如今規模。如今更是全球少數僅存的現生淺海藻礁，生態相當豐富，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、白海豚等。但隨著沿海工業區的開發，桃園海岸藻礁的規模已從過去的27公里大幅縮減到4、5公里左右。為配合蔡政府2025非核家園的能源轉型政策，觀塘工業區將新建液化天然氣接收站，預計在2025年完工，2022年10月起供應台電大潭電廠新增燃氣機組所需天然氣，確保北部電力供應穩定、減少空氣污染。不過，三接在2020年3月進行棧橋新建工程時，因工作船斷纜、擱淺，疑似導致藻礁生態遭破壞，進而引起社會矚目，環保團體於同年12月11日發動搶礁藻礁公投連署，目前第二階段連署份數已達門檻，若中選會宣布成案，則將在今年8月進行公投。細數三接爭議，主要在影響藻礁的範圍，以及有無其他更好的替代方案。環團指出，依據環評資料，現版本的三接由工業區與工業港兩案組成，工業港將新增填海造地21公頃，且會設置碼頭海堤及北防坡堤、浚挖航道及迴船池，影響總水域面積為913公頃，並非僅使用2003年之前已開發的既有填區。比起觀塘，台北港會是更好的選擇，一是有許多現成的閒置土地可供使用，可讓建站時程提前；再者，三接艦在台北港，可成為北部天然氣供應樞紐；第三則是經濟效益較高，在中油的可行性研究中，台北港建港成本就比觀塘省約70億元。然而，政府部門表示，若改採台北港方案，包含填海等工程，預計將耗費10年，整體時程將推遲11年，可能導致台灣北部出現電力缺口，進而影響2025非核家園的計畫。接管的難度及安全性也是一大考驗。此外，經濟部也解釋，曾在觀塘工業港水深超過10公尺的區域做過調查，周圍的海床都被砂石覆蓋，並沒有看到藻礁。雖然不能說三接的興建絕對不會影響環境，但政府已盡最大努力修正。蔡英文執政後，為兼顧供電穩定與環境保護，已將馬政府時期三接開發案原有的面積232公頃，縮減為37公頃。中油也在2018年8月底提出的「迴避替代修正方案」，進一步將開發面積減至23公頃，避開藻礁，同時採取友善工法，維持藻礁跟潮間帶的生態。接下來，台灣勢必得在核電、燃煤所導致的空汙，以及綠能、燃氣之間做出選擇。而人類的開發，勢必得付出一定程度的代價，至於是否適當，看來現在也只能透過公投交由全民選擇。開發案從232公頃縮小到23公頃，雖不能說執政黨在這件事情上毫不在意，但在溝通上顯然有待加強。在三接這件事情上，雙方能否在藻礁及電力供應上取得中間值，恐怕還有待執政黨正面出擊，與民眾直接溝通，說清楚、講明白。