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除了科技業什麼工作賺錢？男不解　眾狂點1觀念：很重要

編輯中心/綜合報導

2021-03-02 15:31:21｜2021-03-02 15:37:19

▲一名在南部工作的女網友曝光自己的薪資福利，想問這樣好嗎，貼文一出，網友全跪了，直呼「比台北好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲除了科技業什麼工作賺錢？男不解，眾狂點1觀念。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。因此近日就有一位網友在網路上表示疑惑「除了科技業之外什麼工作最賺錢？」沒想到大量網友卻狂點1觀念直言「其實很重要」，引起熱議。
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▲有人點出致命的觀念「出社會後的第一份工作很重要」，「出社會後的第一份工作很重要，因為會定型以後的工作，請好好思考」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有人點出致命的觀念「出社會後的第一份工作很重要」，「出社會後的第一份工作很重要，因為會定型以後的工作，請好好思考」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「除了去科技業工作，還有什麼工作很賺錢？」的文章表示，「我最近正在求職，學歷是台北某知名科大大學畢業，家人一直鼓勵我朝科技業去發展，但是我不喜歡與一群高材生一起競爭，感覺很容易被比下去」也因此原PO表示疑惑「那還有什麼發展領域薪資、前景也不錯的工作？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛指出「殯葬業」、「跑船啊，濃錢的速度遠遠快於科技業」、「營造業」、「從政」、「」等這些行業都有著實屬不錯的薪資，但也有人點出致命的觀念「出社會後的第一份工作很重要」，「科技業賺的錢比較多，請不要再傻了，出社會後的第一份工作很重要，因為會定型以後的工作，請好好思考」。（編輯：王柏文）
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