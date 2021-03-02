公股人事地震！土銀董事長、合庫銀總座請辭獲准
記者顏真真/台北報導
2021-03-02 18:24:39｜2021-03-02 18:25:11
公股高層人事大地震！財政部次長阮清華 （2）日證實土地銀行董事長黃伯川及合庫銀行總經經理陳世卿請辭獲准，財政部也尊重兩人意願，目前將先由土銀總經理謝娟娟及合庫銀董事長雷仲達暫代，至於接替人選？阮清華表示財政部會通盤考量，仍是專業取向為主。
其實，今日市場就傳出消息黃伯川已向財政部請辭，而陳世卿則是屆齡退休，公股行庫高層人事恐再掀起一波異動潮。但其實去年7月台北地檢署起訴「遠航案」，有3位公股銀高層遭到起訴，除前合庫董事長廖燦昌之外，當時他也馬上請辭第一金暨第一銀行董事長，另兩位就是黃伯川及陳世卿，黃伯川曾任合庫銀總經理，而兩人當時也都發聲明強調會配合調查，對於造成社會紛擾亦深表遺憾。對於今日傳出兩人請辭，財政部次長阮清華今日受訪時也證實兩人在上周就請辭了。至於是否與遠航案官司有關？他說兩人都是主動請辭，而且都已屆齡，都超過65歲了，財政部也尊重兩人意願。阮清華說目前將先由土銀總經理謝娟娟及合庫銀董事長雷仲達暫代職務，至於接替人選？他強調財政部會通盤考量，仍會以專業取向為主。