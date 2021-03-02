台南市捷運整體路網提報交通部審議
記者鄭婷襄／台南報導
2021-03-02 18:57:21
台南市政府交通局局長王銘德今（2）日指出，六都僅台南市尚未有捷運建設，台南市政府積極擘劃、推動捷運系統，為達成平衡城鄉發展的交通建設願景，去年底完成捷運整體路網規劃，並提報交通部審議，作為台南市未來建設捷運藍圖。
交通局局長王銘德表示，台南市先進運輸系統整體路網規劃係配合交通部訂定「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定辦理，地方主管機關辦理可行性研究前，應先完成都市發展規劃、綜合運輸規劃作業程序，並提出大眾捷運系統整體路網評估計畫報告書送交通部審議，以作為後續捷運發展依據。王銘德說，市長黃偉哲多次指示捷運規劃必須符合市民通勤、就學、就醫的運輸需求與觀光發展，以串連台南市四大核心，達成平衡城鄉發展的交通建設願景，而先進運輸系統整體路網係以台南市國土計畫為規劃發展基礎，路網串聯府城、南科、新營及佳里四大都會核心為交通運輸發展軸帶，以均衡溪南及溪北發展，路網也串連南科及綠科產業聚落以強化台南市產業競爭力，並銜接高雄捷運紅線達成大南方區域共治，發揮資源共享效果目標，未來將配合台南市財政，務實規劃優先路網、二期路網及遠期路網三階段實施。交通局表示，台南市政府自107年起開始啟動「臺南市大眾捷運系統整體路網評估（先進運輸系統）」規劃案，至109年底核定期末報告並提報交通部審議，交通部刻正進行初審作業，預計今年3月中旬完成初審程序並函覆市府修正，待市府收到交通部初審意見後，將儘速修正以利後續審查會議召開，若交通部審議通過同意核備後，整體路網規劃即為台南市捷運建設發展藍圖。