峮峮胖一圈！「真實體態」腰肉全擠出 粉絲嚇歪：不像妳
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 08:02:08
中信兄弟啦啦隊員、藝人峮峮（吳函峮）甜美外貌及火辣身材，近來人氣暴漲。日前她透露自己最近食慾旺，宵夜、美食都不忌口，不小心就讓身材走樣，隨著啦啦隊即將投入春訓，她在2日晚間貼文分享，總算回覆原本的窈窕身材，並公開去（2020）年12月的「真實體態」，讓粉絲全驚呆。
峮峮昨發文透露，休賽後多了很多空閒的時間，又被狂揪吃美食，本來就很會吃加上本身是易肉體質，不小心就讓肚子胖了一圈，崩潰直嚷「肉肉還從訂製啦啦服中～掉～出～來～啊啊啊」，經紀人甚至還出考題，要她在賽前減回來，還要挑戰「巴掌腰」。對此，峮峮也大方曬出3個月前的「真實體態」，畫面中可見，峮峮頭綁包包頭、身著啦啦隊制服，身材較圓潤，纖細的腰身也不見蹤影。她笑稱「沒再鬧！之前真的肉到54，散播歡樂散播愛，來給大家笑一下！」不過現在已經瘦回原本的樣子。貼文一出，隨即引發熱烈回響，粉絲紛紛笑回「一樣很可愛，水水的，加油」、「肉多，也是福氣的一種」、「肉才可愛」、「油一圈還是美」、「峮峮不管怎樣都好看」；但也有網友認為「肯定是P圖的啦」、「這個完全炸裂，完全不像妳」。（編輯：賴詠璿）