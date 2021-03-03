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NBA／灌籃大賽球員參加意願低　反觀7冠評審團陣容豪華　

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-03 08:45:03｜2021-03-03 08:48:17

2021年NBA灌籃大賽評審陣容堅強
▲2021年NBA灌籃大賽評審陣容堅強。（圖／取自NBA Twitter）
相比這幾年三分球大賽一直都有「大咖」球星參加，近年灌籃大賽由於球員害怕被貼上「扣將」標籤，越來越乏人問津。根據《雅虎體育》記者Chris Haynes報導，本屆明星賽灌籃大賽連一些年輕的好手都先行婉拒，卡司有點慘澹。
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Haynes在報導中指出，幾名體能勁爆的年輕球星，包括鵜鶘「胖虎」Zion Williamson、湖人「禿曼巴」Alex Caruso、塞爾提克主力前鋒Jaylen Brown、灰狼狀元Anthony Edwards、黃蜂小將Miles Bridges都謝絕參加。
而NBA官方稍早也宣布，本屆賽事參賽選手僅有3名，分別是拓荒者前鋒Anfernee Simons、溜馬後衛Cassius Stanley和尼克前鋒Obi Toppin，以名氣來說，明顯不如上面幾位來的受矚目。
相較之下，本屆灌籃大賽的評審可說是星光熠熠，5人全都是冠軍得主，包括「人類精華片段」Dominique Wilkins、「初代跳豆」Spud Webb、前老鷹灌籃王Josh Smith、前塞爾提克扣將Dee Brown、以及「J-Rich」Jason Richardson，合計共拿下7座冠軍。
今年的灌籃大賽有別於往年，將在3月8日全明星賽的中場休息期間進行。
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