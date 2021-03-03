NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／去年灌籃大賽評出爭議　韋德想給建議被歐尼爾酸爆

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-03 11:03:53

Dwyane Wade, Aaron Gordon
▲Dwyane Wade去年當任灌籃大賽評審爆出爭議，只給了魔術扣將Aaron Gordon(左)９分讓他再次屈居亞軍。（圖／美聯社／達志影像）
NBA全明星賽將在美國時間3月7日於亞特蘭大登場，今(3)日公布各項技術挑戰賽的參賽和評審名單，去年爆出爭議的評審「閃電俠」Dwyane Wade在節目上給今年評審建議，結果當場被酸爆。
我是廣告 請繼續往下閱讀
去年灌籃大賽，魔術扣將Aaron Gordon在前五灌都拿下滿分10分，最後加賽他飛越226公分高的長人Tacko Fall卻只拿到47分，評審之一的Wade只給了9分，最終以1分不敵熱火Derrick Jones Jr.再度屈居亞軍。
Wade的給分標準引起爭議，有人說他偏心自家小將Jones Jr.，不過Wade相當堅持說沒有，表示Gordon的動作只值得9分。
今天在節目上Wade給了今年評審建議，「你可能會覺得每個人都有資格拿到冠軍，每個人的灌籃都是10分，但那其實不夠格，別每次灌籃都給10分，這是我的建議。」結果在旁的「俠客」Shaquille O'Neal反酸，「你錯過了一個該給10分的扣籃。」
本屆參加灌籃大賽的選手僅有3名，分別是拓荒者前鋒Anfernee Simons、溜馬後衛Cassius Stanley和尼克前鋒Obi Toppin，較其他項目星光黯淡。
關鍵字

NOW民調中心

您最喜歡吳孟達那一部作品？

您最喜歡吳孟達那一部作品？

繼續作答
您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

繼續作答
中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
55.56%44.44%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀