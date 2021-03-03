NBA／去年灌籃大賽評出爭議 韋德想給建議被歐尼爾酸爆
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-03 11:03:53
NBA全明星賽將在美國時間3月7日於亞特蘭大登場，今(3)日公布各項技術挑戰賽的參賽和評審名單，去年爆出爭議的評審「閃電俠」Dwyane Wade在節目上給今年評審建議，結果當場被酸爆。
去年灌籃大賽，魔術扣將Aaron Gordon在前五灌都拿下滿分10分，最後加賽他飛越226公分高的長人Tacko Fall卻只拿到47分，評審之一的Wade只給了9分，最終以1分不敵熱火Derrick Jones Jr.再度屈居亞軍。Wade的給分標準引起爭議，有人說他偏心自家小將Jones Jr.，不過Wade相當堅持說沒有，表示Gordon的動作只值得9分。今天在節目上Wade給了今年評審建議，「你可能會覺得每個人都有資格拿到冠軍，每個人的灌籃都是10分，但那其實不夠格，別每次灌籃都給10分，這是我的建議。」結果在旁的「俠客」Shaquille O'Neal反酸，「你錯過了一個該給10分的扣籃。」本屆參加灌籃大賽的選手僅有3名，分別是拓荒者前鋒Anfernee Simons、溜馬後衛Cassius Stanley和尼克前鋒Obi Toppin，較其他項目星光黯淡。