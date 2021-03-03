中國兩會將揭幕　北京宣布4日起大範圍交管

（中央社記者繆宗翰北京3日電）中國全國兩會將於明天起由全國政協會議揭開序幕，全國政協今天下午也將舉辦記者會，說明本次議程。官媒則報導，北京4日午後將在多路段實施臨時交通管制。
據央視網報導，北京市警方明天午後至晚間，將於長安街及其延長線、前三門大街、東西二環北段、東南三環、西四環、西五環北段、北五環東段、三里河路、車公莊大街、動物園路、阜石路、機場高速、京滬高速等路段，分時分段採取臨時交通管理措施。今年度的中國全國「兩會」將於3月4日由中國人民政治協商會議第13屆全國委員會4次會議先開幕；13屆全國人民代表大會4次會議則於5日登場。兩者都將於3月中旬閉幕。政協會議部分將於今天下午3時舉行開幕前記者會；全國人大記者會則訂於4日晚間9時40分。受疫情影響，兩場記者會均採取網路視訊方式舉行，並由官媒作影像與文字轉播。值得注意的是，港媒近期頻傳北京當局將在兩會期間修改香港選舉制度，如傳言屬實，相關議程將於4日晚間的人大記者會揭曉。另外，中國13屆全國人大4次會議新聞中心官網昨天也公布將於7日下午舉行記者會，由國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外媒體記者提問。一般預料，美中、台海、釣魚台等議題將成為外界關注焦點。（編輯：翟思嘉）1100303