面試3公司沒結果！女臉綠揭「暗黑共同點」：一堆人被騙
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 13:30:31
每個人在求職的時候，除了工作要符合自己的興趣之外，其最關注的就是薪水的部分。近日，就有網友分享自己收到三家公司的面試邀請，但赴約之後都發現有「共同點」，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「年後轉職的我面試了三間公司，三家不約而同的起手式都是會砍薪資，基本上徵才網寫的薪水至少都會被砍2000元到5000元不等，到底要欺騙多少人啊，這種錄取也不會想去」。「第一間薪資寫說29000到30000，結果一去面試變成26000起薪，更惡劣的是準備的約聘契約上寫著24000起薪；第二家薪水寫28000起薪，去面試之後主管卻說我不是相關科系，變25000起薪，還帶頭違法說月休四天；最後一家是我相關科系的，我本身有工作兩年經驗，開30000，結果人資還小聲的當面討論『他開三萬欸』害我以為我根據徵才網開的薪水有機會錄取，結果一週後打電話，他們才說找到人了」。貼文一出，網友紛紛回應「徵才網薪水看看就好，關鍵還是面試面談」、「上面薪水用騙的很多，扯試用期的、扯非本科系的都有」、「真的一堆騙很大，最扯的我遇過對方說因為我沒相關經驗所以起薪是最低薪資」、「人力銀行寫的就是要吸引大家面試 」、「本來就是要騙你投履歷啊，上面薪水看看就好」、「真的很多上面寫一套，面試又說剛開始試用期是多少多少」。（編輯：張嘉哲）