清倉庫見「網美神器」！男驚沒落了 眾一看暴動：可賣我
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 16:13:34
往往我們在整理家中倉庫時，都會發現一些以前懷念的東西，或是能用卻遺忘在倉儲裡的物品，近日，就有網友分享自己整理倉庫的時候，發現了一台「網美神器」，瞬間勾起不少人的回憶，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「這是不是沒落了啊？還有人在用嗎？我整理倉庫時翻到的」只見照片，是一台看起來像是手機的東西，盒子上寫著「TR」兩字，事實上，這是一台相機，在約莫四、五年前曾經爆紅，因主打超強美肌功能，當時可以說是網美神器，人人有一台才是潮流，但當是要價並不便宜，價格落在3萬至5萬都有。貼文一出，網友紛紛回應「TR啊！哇好久沒看到啦」、「老天！真是時代的眼淚，想當初網美沒他都現出原形」、「真的拍出來超騙，真的是自拍神器」、「TR70封印中路過」、「TR50路過，也是被我封印了」、「我只有ZR，TR那時候太貴了」、「TR15被抽屜鎮壓中」、「TR80已退休躺抽屜」、「有人不要的可賣我，買一台給小朋友玩XD」、「現在一台才兩千，有人不要賣我哈哈」。而網友提到的ZR以及EX都是當時和TR同時期的爆紅款相機，當時走在街上都可看到其蹤影，可說是年輕人的潮流配備，不過也有內行人表示「TR其實售價當時不高，因為美肌太強後來被掃光，網路才變兩三萬，如今兩千就能買到」、「TR15當初買三萬多，現在看二手拍賣剩兩千，好心酸，當初就是被哄抬價格的，不然跟ZR、EX差不多」。（編輯：張嘉哲）