HBL／南山拚隊史第8冠 許時清：心態就像鴨子划水
記者黃建霖/台北報導
2021-03-03 15:58:03
南山高中在104學年度奪冠後，近4年都打進四強，然而最終都無功而返。今年這一批球員的球技和經驗都更上一層樓，外界也都看好他們能有所作為。教練許時清今年要球員以「鴨子划水」的心態來面對比賽，「努力，但不要得失心過重。」
南山以男生組第1名之姿闖進4強，面對本屆的「黑馬」東泰高中，許時清不敢輕敵，「到這個階段大家都很熟悉，對手只剩3隊，沒有誰是不想要冠軍的。」球隊連8年來到小巨蛋，許時清清楚進入4強後的壓力，強調現階段比賽球隊要先做好該做的事情，臨場的狀況大家再一起來調整。也表示有告訴球員要做好命中率很低的打算，因此防守一定要到位，「心態上不可操之過急，拿到球要敢看框，心臟要夠大！」「對方防守上的針對一定會的，所以一定會在不舒服的狀況下比賽，要去適應。」許時清說，「這一段期間練習，我也都和學弟說，大膽去和學長碰撞，讓他們熟悉在一對一高強度下的攻防。」許時清表示，「我告訴他們(球員)心態要像鴨子划水一樣，就是我們下面還是游得很努力、很努力的在練，但心情上還是很輕鬆、很平靜。這也是我想灌輸給他們的觀念：平常心。」許時清笑說，這也是他這一年一直想做到的一種狀態，畢竟只有教練穩，球員才會跟著穩，他也開玩笑說還好今年因為疫情要戴口罩，所以情緒波動不容易被看出。