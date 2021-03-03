HBL／4強對決淡商 張聿嵐要率陽明重演「綠色奇蹟」
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-03 17:46:57
HBL總決賽本周六日於台北小巨蛋開戰，女子組首戰陽明高中將對決衛冕軍淡水商工，瞄準「新人后」的張聿嵐要率隊力拚重演12年前的「綠色奇蹟」，教練李台英透露當時的學姊也回來激勵學妹們。
2009年，當時8強採單淘汰制，陽明首戰逆轉冠軍大熱門淡商，接著4強面對尋求史無前例女子4連霸的海山高中，再次上演「不可能的任務」斬斷對手跨季26連勝，儘管冠軍戰不敵普門高中，但仍寫下「綠色奇蹟」。「我覺得沒有理由愧對每天辛苦練習的自己，不管勝算再低我們還是會全力以赴。」教練李台英用當年的信念激勵球員，就算碰上史上最多10冠霸主也不能未打就怕，要把壓力丟回給對方，以挑戰者的心態應戰。李台英透露，當年的隊長黃怡慧目前在陽明服務，也用自身的經驗鼓勵學妹們，「當初他們也不覺得自己可以，只是很享受去比賽的感覺，沒想到就可以做到，也希望學妹也可以如法炮製。」頂著JHBL MVP光環的張聿嵐進入HBL第一年表現依舊亮眼，4強首戰將會再次強碰本屆「新人后」的強力競爭對手蕭豫玟，張聿嵐並不在意個人獎項，「打敗他們是靠我們團隊，不是靠個人，大家團結起來才是我們打敗淡商的原因之一。」