緬甸遭罷黜總統再遭控2罪名　6記者報導示威被捕

（中央社仰光3日綜合外電報導）律師今天說，緬甸遭罷黜的總統溫敏（Win Myint）面臨兩項新罪名，包括違反憲法，最高可處3年有期徒刑。此外，有美聯社攝影記者等6名新聞工作人員因為報導示威遭到逮捕。
緬甸軍方2月1日發動政變奪權的幾個小時前，將溫敏與緬甸實質領導人翁山蘇姬逮捕。溫敏的罪名還包括，違反防止新型冠狀病毒擴散的規定。路透社報導，他的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）說，目前還不清楚溫敏的庭訊日期。法新社報導，另一名律師今天說，一名美聯社攝影記者與另5名記者因為報導反政變抗議活動，遭緬甸軍事當局控告。32歲的美聯社攝影記者譚梢（Thein Zaw），因為2月27日報導緬甸商業重鎮仰光的示威活動，而遭到有關當局逮捕。譚梢的律師丁扎歐（Tin Zar Oo）說，譚梢與另5名緬甸記者遭控違反嚴禁「製造恐懼、散播假消息、直接或間接鼓動政府人員」的法律。緬甸軍政府上月修法，將這種罪名可判處的最長徒刑從2年增至3年。丁扎歐說，「譚梢只是在報導，符合新聞自由法，他沒有抗議，他只是在做他的工作」；並說，這6人全都監禁在仰光的音山（Insein）監獄。美聯社國際新聞副總裁菲力普斯（Ian Philips）呼籲立即釋放譚梢。他說：「必須讓獨立記者在不必擔憂遭到懲罰下，自由且安全地報導新聞。美聯社以最嚴厲措辭譴責緬甸任意拘留譚梢。」（譯者：張曉雯/核稿：張佑之）1100303