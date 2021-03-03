HBL／205公分高塔鄭名斈四強回歸 光復防守戰力再升級
記者黃建霖/台北報導
2021-03-03 17:46:26
光復高中再闖HBL 4強，在球隊主將陳將双的帶領下，將來強勢挑戰隊史首冠。而對他們來說的好消息是，8強因為左腳踝扭傷沒打的高一中鋒鄭名斈確定康復，可以在最後兩場比賽出戰。
鄭名斈身高205公分，雖然得分技巧和籃下把握性還稍有欠缺，不過籃板和阻攻能力不錯，在受傷之前於本屆賽事出場的8場比賽，他場均能繳出3.5分、7籃板、1.5阻攻的數據。光復在八強階段展現出色團隊防守的能力，不過籃板受限於身高，場均團隊僅有36個籃板，在8支球隊中排倒數第3，在4強的球隊隊中更是敬陪末座，鄭名斈回歸，將能一定程度的補強球隊戰力。早在8強階段，光復教練陳定杰就認為鄭名斈的回歸對球隊防守有質的提升，不過當時還不確定他4強能不能出賽。今天他本人表示確定可以回歸，有透露狀態大概有恢復到7成。「上禮拜教練有約大學隊(練習)，我就是跟著練球、慢慢去適應場上的節奏和強度。」鄭名斈受訪時如此表示，「第一場我應該會先從替補出發，就是盡力做好自己。」畢業於五權國中的鄭名斈，今年才高一就擔綱大任，再加上8強沒打，踏入小巨蛋他也坦言有點緊張，「大概有聽說那邊空間感很特別，投藍感覺不一樣，但我還沒去過，希望自己能平常心上場。」