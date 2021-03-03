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HBL／小巨蛋投不進很正常　黑馬東泰只管享受比賽

記者鍾東穎/台北報導

2021-03-03 18:23:27

▲HBL總決賽本周六日於台北小巨蛋開戰，本屆黑馬東泰高中隊史首度踏進台北小巨蛋。（圖／高中體總提供）
▲HBL總決賽本周六日於台北小巨蛋開戰，本屆黑馬東泰高中隊史首度踏進台北小巨蛋。（圖／高中體總提供）
HBL總決賽本周六日於台北小巨蛋開戰，本屆黑馬東泰高中隊史首度踏進台北小巨蛋，今(3)日賽前記者會，教頭高丁國柱認為本季已經大豐收，告訴球員享受比賽，投不進很正常，投進反而賺到。
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高丁國柱坦言這批球員沒有當年「屏中5虎」成熟，原本預計明年才收成，3名高二加2名高三的組合意外讓他驚奇，他較擔心的是心理層面，給球員做了許多心理建設，「第一次進到四強要好好的去享受，不要有太大的壓力。」
高丁國柱表示，球員相當在意小巨蛋的空間感會不會導致失常，「我們越在意他們越緊張、越做不好，場上就失常，反而讓他們覺得，投不進很正常，那如果比賽投進了，整個氣勢就起來了，即便命中率很低，也不會覺得哪裡做不好，保持正常的士氣精神就好。」
小巨蛋首戰面對8強戰績第1的傳統勁旅南山高中，高丁國柱表示，備戰期都是修正自己的問題，「打進去實在不容易，也不能說一整年的比賽都在壓力下成長，總要有釋放的時間，所以跟他們說，不管第二場是冠軍還是三四名，大家都要上場。」
「我們想贏，但用比較正確的態度面對。」高丁國柱認為今年有如此成績已是大豐收，特別是8強拍落衛冕軍能仁家商擠進4強窄門，讓球員信心大幅提升。
▲HBL總決賽本周六日於台北小巨蛋開戰，賽前記者會各隊大合影。（圖／高中體總提供）
▲HBL總決賽本周六日於台北小巨蛋開戰，賽前記者會各隊大合影。（圖／高中體總提供）
 
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