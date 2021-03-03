6搶1／組建最強中華隊 中職確定全權負責國家隊選訓賽
記者黃建霖/台北報導
2021-03-03 18:29:45
中華職棒大聯盟蔡其昌會長於今(3)日前往中國信託金融園區拜訪中華民國棒球協會辜仲諒理事長，雙方將進行會議，針對國家隊組訓的相關問題做討論，共組「最強中華隊」，也確定續由中職全權負責國家隊選、訓、賽。
過去中職和棒協在中華隊的組訓賽上，總會有意見上的分歧，此次為了在六搶一資格賽打出好成績，爭奪最後一張奧運門票，兩人今天正式在南港進行碰面。兩人聊了相當的一段時間後，共同出面和媒體分享會中取得的共識，就是組建「最強中華隊」，蔡其昌表示自己在上任之前，聯盟和棒協就已經有一套國際賽分工的方式，自己也將遵照這一套準則，組、訓、賽，以及賽事期間參賽球隊之膳宿、交通，賽務執行等都由聯盟負責；而協助WBSC技術官員與工作團隊之接待，則交由棒協。「聯盟和棒協存在只有一個目標，就是為棒球服務。」蔡其昌表示此行就是為了溝通協調，組建最好的中華隊，目標不僅要是拿下奧運門票，還要爭取奧運金牌。面對國外勁旅，中華隊該如何排除萬難，拿下最後一張門票？蔡其昌說今年職棒例行賽開戰(3月)之後，聯盟和棒協將舉辦定期會議，討論各種籌辦事項以及討論防疫相關的政策，配合疫情指揮中心所提的防疫計畫。