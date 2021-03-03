中國高薪挖角、安插內奸 只為「榨乾」韓國科技機密
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-03 18:34:32｜2021-03-03 18:43:00
美國國家人工智慧安全委員會（NSCAI）週一（1）向國會提交一份報告，要求大學和研究機構應該加強防範中國軍方竊取敏感技術。在美中在科技領域互相角力之際，韓國作為美國在東亞的長期盟友，同時在半導體、電子通訊產業居於領先地位，也面臨到中國竊密的挑戰。《美國之音》今（3）日報導指，中國挖角韓國技術的方式，已經從「高薪」擴大到駭客行為、收買間諜，甚至「千人計畫」也牽涉其中。
在韓國的獵頭網站上可見中國企業徵求半導體、電子科技人才的廣告，應徵條件包括「需在韓國半導體大企業工作10年以上」的相關經驗，並祭出「提供私宅、兒女教育費」、「薪資加倍」、「全額提供保險」等優渥福利。從事半導體產業、熟悉中韓業務的A先生表示，這類型的挖角廣告在韓國十分常見，一般中國企業都會和工程師簽約2年，原本在國內工程師年薪約50萬人民幣，中國公司願意開價至100萬。同時，中國企業的目標也包括學習韓國企業管理和生產標準，所以不少韓國人一到中國企業會負責統籌技術部門，擔任總監、副總階級的職務。但隨著技術革新，2年合約到期後，中國企業覺得已經「榨乾」了韓國工程師，就會直接將其趕走。除了檯面上的挖角之外，韓國科技企業也不斷遭受中國駭客的攻擊，或是金錢收買。韓國相明大學資訊安全工程學系教授朴元衡指出，1月底，SK海力士、三星電子子公司共17人員因涉嫌將國家核心技術洩漏給中國競爭對手，被檢方與國家情報院起訴。朴元衡表示，中國的駭客時常透過網路連線設備、搜尋引擎，找到資安漏洞入侵內部網路，竊取監控韓國研究所、生產設施等重要場所，且不只是韓國本土，三星在俄羅斯、義大利的客服中心也屢次遭到入侵。朴元衡警告，這行為的背後都是中國政府的決策，著名的「千人計畫」也是其中的一環。國情院一份報告顯示，截至2020年10月的5年間，共發現123起技術洩漏至海外事件，其中83起洩密對象為中國。雖然韓國當局不斷加強防止洩密，但中國並不會因此善罷甘休，朴元衡認為，中國可能會改用加密貨幣或更縝密的駭客行動竊密。