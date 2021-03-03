6搶1／因疫情優秀的旅外球員多數留台 蔡其昌：徵召利多
記者黃建霖/台北報導
2021-03-03 18:51:21
本屆6搶1資格賽確定遵照棒協和中華職棒大聯盟之前的協議，由中職「全權負責」國家隊之選、訓、賽，而至於要如何組建「最強中華隊」，來爭取最後一張奧運門票，聯盟會長蔡其昌也在今(3)日透露目前的一大利多。
聯盟和棒協為了國家榮譽而攜手合作，蔡其昌強調，「今年奧運資格賽和奪牌之路非常艱難，期盼在辜理事長大力支持之下，我們會攜手合作達成東京奧運奪金目標。」蔡其昌指出，美洲盃8搶1資格賽要產生2支球隊來台參加6搶1資格賽，但對方至今賽事還沒進行，而我們的指揮中心對於這麼龐大的賽事，能否接受防疫安全狀況，這是第一個要處理的大問題。本屆6搶1資格賽總教練依舊是名帥洪一中，並且獲得職棒5球團的充分配合，棒協和聯盟也都給予支持，條件上和過去有非常多的不同。蔡其昌認為疫情雖然帶來一些問題，但也給予中華隊一些機會，「今年我們許多優秀的旅外選手——特別是投手——幾乎都留在台灣，我在媒體上看到陳偉殷在日本也很有意願加入國家隊。換言之，我們過去比較擔心的投手戰力問題，因為疫情在徵召上會比過往順利很多。」蔡其昌補充說，如果以球迷身分來說，自己的第一志願當然是賽事能順利打完，並且拿下東京奧運門票；而第二志願就是最終因疫情沒打，但還是能取得奧運資格，就只有這兩個志願而以，總之就是要想盡辦法去奧運。