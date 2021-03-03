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遭爆婚變！江宏傑《全明星運動會》敬業上工　現況曝光

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-03 19:54:10｜2021-03-03 20:08:35

▲江宏傑近日傳與福原愛婚變，出席全明星運動會第二季開播記者會，並表示他跟小愛兩個人知道是怎麼樣就好了，間接打破婚變傳聞。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.25）
▲江宏傑敬業上工，心情不受爆出婚變的影響。（圖／NOWnews資料照）
福原愛、江宏傑結婚4年多，沒想到近來傳出婚變，日媒爆料福原愛勾高壯男遊玩，甚至表示福原愛、江宏傑在今年1月就協議離婚。雖然婚變傳聞甚囂塵上，但是江宏傑依舊敬業的現身《全明星運動會》錄影。
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《全明星運動會》固定每周三錄影，江宏傑今（3日）下午再被日媒爆出婚變，但他依舊敬業上工，據悉心情雖然不受影響，但卻提早收工，媒體抵達現場也沒看到江宏傑身影。對此，工作人員回應，會提早結束錄影的是因為場地的關係，後面還有其他活動
▲江宏傑近日傳與福原愛婚變，出席全明星運動會第二季開播記者會，並表示他跟小愛兩個人知道是怎麼樣就好了，間接打破婚變傳聞。（圖／記者葉政勳攝
▲江宏傑被爆婚變，依舊敬業上工。（圖／NOWnews資料照）
福原愛、江宏傑被爆出離婚消息，婚變一事鬧得沸沸揚揚，日媒《週刊文春》指出2人離婚的原因，來自於江宏傑的語言暴力，以及福原愛被婆婆、大姑欺負等，《女性SEVEN》更拍到福原愛勾高壯男一同出遊，而對於此事，江宏傑透過所屬的華研國際發表回應，一是兩人沒有離婚，二是江宏傑不認識與福原愛出遊的男子，「 異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」此外，華研國際也表示目前沒有打算舉辦記者會澄清離婚傳聞。
▲福原愛與江宏傑很相愛。（圖／取自臉書）
▲福原愛（右）、江宏傑遭爆婚變。（圖／取自臉書）
 
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