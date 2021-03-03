遭爆婚變！江宏傑《全明星運動會》敬業上工 現況曝光
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-03 19:54:10｜2021-03-03 20:08:35
福原愛、江宏傑結婚4年多，沒想到近來傳出婚變，日媒爆料福原愛勾高壯男遊玩，甚至表示福原愛、江宏傑在今年1月就協議離婚。雖然婚變傳聞甚囂塵上，但是江宏傑依舊敬業的現身《全明星運動會》錄影。
《全明星運動會》固定每周三錄影，江宏傑今（3日）下午再被日媒爆出婚變，但他依舊敬業上工，據悉心情雖然不受影響，但卻提早收工，媒體抵達現場也沒看到江宏傑身影。對此，工作人員回應，會提早結束錄影的是因為場地的關係，後面還有其他活動福原愛、江宏傑被爆出離婚消息，婚變一事鬧得沸沸揚揚，日媒《週刊文春》指出2人離婚的原因，來自於江宏傑的語言暴力，以及福原愛被婆婆、大姑欺負等，《女性SEVEN》更拍到福原愛勾高壯男一同出遊，而對於此事，江宏傑透過所屬的華研國際發表回應，一是兩人沒有離婚，二是江宏傑不認識與福原愛出遊的男子，「 異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」此外，華研國際也表示目前沒有打算舉辦記者會澄清離婚傳聞。