NBA／新秀挑戰賽確定取消 聯盟仍公布兩隊名單
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-04 08:55:33
雖然NBA本季的新秀挑戰賽已經取消，不過官方還是公佈了入選的球員名單，美國隊由Zion Williamson和LaMelo Ball等人領銜，而世界隊則是有八村壘和Facundo Campazzo等人入選。
Williamson無愧於狀元身分，才20歲的他已經打破了多項紀錄，本季場均已經來到25.5分、7.4籃板、3.4助攻，命中率是驚人的61.4%；而美國隊另一讓人矚目的是「三球」Ball，他被視為本季最佳新秀的人選，場均15.7分、6籃板、6.4助攻。至於世界隊方面，23歲的八村壘本季數據稍微比新秀年下滑，場均12.6分、5.5籃板，命中率45.6%，不過依舊深受矚目；而被譽為是「鬼之切入」傳人Campazzo，加盟NBA首季可繳出5.5分、2.1助攻的數據。本季由於受到疫情影響，全明星周賽程被壓縮到剩1天，也因此新秀挑戰賽就成為被犧牲的項目，上一次停辦要追溯到1991年，當時因為勞資協議破局，而導致出現「封館」的縮水賽季，之後整個明星賽也因此被取消。美國隊陣容：Zion Williamson(鵜鶘)、Tyler Herro(熱火)、Ja Morant(灰熊)、Anthony Edwards(灰狼)、LaMelo Ball(黃蜂)、Tyrese Haliburton(國王)、De'Andre Hunter(老鷹) 、 Keldon Johnson(馬刺)、 Michael Porter Jr.(金塊) 、James Wiseman(勇士)。世界隊陣容：RJ Barrett(尼克)、Brandon Clarke(灰熊)、八村壘(巫師)、Precious Achiuwa(熱火)、 Nickeil Alexander-Walker(鵜鶘)、 Deni Avdija(巫師)、Facundo Campazzo(金塊) 、Luguentz Dort(雷霆)、Theo Maledon(雷霆)、Mychal Mulder(勇士)。