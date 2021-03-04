NBA／夯！火箭兜售3D老將換選秀權 湖人籃網等隊都想要
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-04 11:52:50
雖然本季狀態明顯下滑，不過已經證明自己可以在小球球隊中扛內線的火箭大前鋒P.J. Tucker，還是被許多強權視為是爭冠的最後一塊拼圖。根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski 報導，包括湖人和籃網在內的多支季後賽等級球隊都對他有意思。
在季初交易掉當家球星James Harden後，火箭雖然曾打出短暫的連勝，但是球團早已決議重建，過去幾年球隊的老臣們也都被擺上貨價，希望能換回選秀權。Tucker防守能力有目共睹，底角三分球也有準頭，在上一季火箭賣掉中鋒Clint Capela之後，他一直以先發中鋒身分出賽，他在小球陣容中的靈活度，被許多球隊看作是補強的優先人選。目前Tucker的合約處於最後一年，但他和球團目前沒有達成續約共識，顯然很有機會在本季交易截止日前就被送走。不過火箭開出的要價不斐，除了要選秀權，還要球員對換。其實Tucker本季數據下滑不少，場均只剩4.5分、4.7個籃板，三分球命中率跌到32.1%，但他許多的貢獻並不能從數據上反應，因此目前包括湖人、籃網、雄鹿和熱火等隊都有意要爭取他。另一個吸引強隊瘋狂搶人的原因可能在於，Tucker可以防守多個位置、且單防能力出眾，舉凡LeBron James、Anthony Davis、Kevin Durant、Giannis Antetokounmpo和Bam Adebayo他都防守過。為了不讓其他隊得到他來針對自家球星，因此也刺激各隊先下手為強。