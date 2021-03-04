中國兩會今開幕 「國家統一法」是否推出受關注
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-04 10:01:27｜2021-03-04 10:02:36
中國全國政協會議、全國人民代表大會（兩會）於今（4）、明（5）兩日在北京舉行，今年為中國共產黨建黨百年，同為「十四五」規劃的開局之年，經濟規劃、美中關係以及港台議題成為觀察的重點。先前中國官方多次提及《國家統一法》制定議題，也引起外界關注今年兩會是否正式立法。
中國全國政協會議於今日下午3是在北京人民大會堂開幕，3月10日下午閉幕，人大會議則將在今日晚間9時40分舉行新聞發布會。綜觀2020年，美中關係矛盾加深，隨著美國新政府上台，國際關係預料將成為焦點；去年香港經歷反送中運動延續、《港區國安法》實施，近日民主派人士因參與立法會初選遭到起訴，香港也仍是今年兩會的重要儀題。台灣方面，國安團隊剛經歷人事變動，原陸委會主委陳明通擔任國安局局長，兩會將對台議題釋出什麼樣的訊號備受關注。全國人大常委會委員長栗戰書在上一屆人大常委工作報告中指出，要堅持一個中國原則、反對遏制台獨分裂勢力，強調在「九二共識」的基礎上推動兩岸關係和平發展；中國國台辦也在去年12月回應有關推出《國家統一法》的時機，強調中國《憲法》明確規定國家統一的目標，沒有否認立法的可能。今年1月中共中央發表《法治中國建設規劃（2020-2025年）》，強調依《憲法》保障「一國兩制」並且探索「一國兩制」台灣方案促進統一。支持兩岸法學法律界交流交往，運用法治方式捍衛「一中原則」、堅決反對「台獨」，堅定維護國家主權。觀察家分析，由於是「十四五」開局之年，加上受到新冠疫情影響，民生議題、「六保任務」，以及避免脫貧人口「返貧」可能對鞏固中共政權正當性來說，更加重要。因此今年兩會應該主要聚焦在十四五規劃，《國家統一法》可能不會在全國人大直接完成立法。同時，涉台議題也受到美中台關係影響，川普過去透過強化美台關係牽制，現在拜登對台灣的立場未明，但許多幕僚都強調要深化共享民主價值的盟友，對台政策可能不會現在行動。