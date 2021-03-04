影／兩隻狗只剩四條腿！高雄六龜「捕獸夾」猖獗到救不完

文／台灣動物緊急救援小組

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兩隻狗只剩四條腿！台灣動物緊急救援小組在高雄六龜中庄地區進行流浪犬捕捉節育任務時，先後發現兩隻流浪犬的雙前腿都被捕獸夾及山豬吊夾傷，且傷勢嚴重，血肉模糊，緊急將牠們營救至高雄市區的動物醫院救治，恐都難逃截肢命運。台灣動物緊急救援小組呼籲有關單位持續加強宣導並提高罰責，才能有效嚇阻高雄山區無差別陷阱泛爛的問題。

▲趕到時，狗狗已受傷害。（圖／台灣動物緊急救援小組）

台灣動物緊急救援小組昨天利用周末時間，前往高雄六龜中庄地區，進行流浪犬捕捉節育任務，沒想到在靠近荖農溪旁的樹叢中，發現一隻黑色流浪犬，雙前腳遭捕獸夾斷掌，傷勢嚴重；無獨有偶，附近民眾又向救援人員通報，在同一地點還有另一隻流浪黃狗，同樣雙前腳遭山豬吊扯傷，且多日躲藏在貨櫃屋下方，痛苦哀號。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成會同隨行獸醫師與救援團隊，鑽爬至貨櫃屋下方營救，又追逐到山區的樹叢中，大夥兒費好一番功夫，才成功營救，並火速將兩隻重傷犬隻送往高雄市區的動物醫院救治。

▲兩隻狗加起來卻只剩四條腿。（圖／台灣動物緊急救援小組）

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，高雄山區恐怖陷阱猖獗，市府動保處與許多愛心志工多次到山區巡查並移除陷阱，但仍存在許多捕獸夾與山豬吊；這次兩犬的雙前腿都受害，「兩隻狗只剩四條腿」，真的非常可憐；救援團隊呼籲有關單位持續加強宣導合併提高罰責，才能有效嚇阻並改善山區陷阱猖獗的問題。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，無論是捕獸夾或山豬吊，對動物的殺傷力都非常巨大，通常動物採踏到這類陷阱後，越用力掙扎，傷勢越重，往往造成動物整支腳被扯斷，宛如「動物血滴子」，非常殘忍。台灣動物緊急救援小組也呼籲，使用任何陷阱傷害動物，都違反《動物保護法》，最高可處兩年有期徒刑及最高200萬元罰金，希望民眾踴躍檢舉。