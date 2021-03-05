Podcast元年之後／野蠻性成長後的三大隱憂
記者賴志昶／專題報導
2021-03-05 10:00:00｜2021-03-05 10:44:22
2020年被稱為是「Podcast元年」，但在歷經一整年的「野蠻性成長」後，卻面臨了「大者恆大、無商模、停更率高」等三大隱憂，究竟平台或創作者如何走出困境？如何擺脫這些隱憂、維繫聲音產業的熱度？《NOWnews今日新聞》帶讀者一起來了解。
2020年大豐收 Podcast平台下載數1年成長579倍2020年對聲音產業來說，是豐收的一年！無論Podcast或Clubhouse，這些以聲音做為媒介的社群媒體平台，陸續被加入現代人的手機或平板電腦螢幕上。無論網紅或KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖），大展身手的平台也不再侷限於YouTube、Facebook或Instagram等，對部分群體而言，Podcast上的意見領袖，甚至比傳統的網紅更具有話語權。精通股市的「股癌」、關注國際時事的「百靈果」、分享異男心事的「台灣通勤第一品牌」，被稱為是Podcast中的「三本柱」（Podcast中最重要的三大代表節目），但無論是關注哪個領域的創作者，其在網路上的聲量已不輸給其他舊媒體平台的「網紅」，他們不僅是個別領域的佼佼者，在形象上甚至勝過傳統網路意見領袖。除了創造者個人的成長外，聲音產業的火紅更反應在各種數據上。根據台灣本土Podcast Hosting平台SoundnOn資料，2020年SoundnOn的App總下載量，全年度有50倍以上成長。另一家平台Firstory數據更為驚人，去（2020）年1月份和12月份相比，Firstory伺服器的Podcast下載數成長446倍；今年1月和去年同期比較，更成長了579倍…。這些都說明了短短一年內，「台灣Podcast市場迎來爆炸性成長」的事實。什麼原因讓聲音產業有如此高成長的表現？有人認為，這與疫情有關，因為民眾減少外出機會，「宅在家」的聲音產業，自然出現驚人成長。但也有人認為，軟硬體的環境更新，是加速聲音產業爆炸的主因。「對台灣來說，疫情當然是一個間接原因沒錯，但還有許多其他客觀性條件。」KKBOX內容製作部資深經理柯亭竹分析，包括網路吃到飽、藍芽耳機等技術與工具的普及，加上「素人起家」的創作者逐漸冒出頭後，回頭又吸引許多網紅、資深媒體人加入，在這些因素的推波助瀾下，造成聲音產業在去年的大爆發。Firstory社群經理陳昱澄也提到，Podcast的起飛有許多「天時、地利、人和」。首先，在硬體上，過去曾阻礙Podcast盛行的技術條件，都一一被克服；軟體條件上，疫情年代增加了人們「需要獨處」的時刻，讓Podcast這種陪伴感很強的平台因此竄出。除了上述的天時條件外，KKBOX、SoundOn及Firstory等本土平台積極發展市場，讓更多人看好Podcast前景，可謂是地利條件；最後，「三本柱」等創作者在去年爆紅，為市場投下更有說服力訊號，則是人和的關鍵因素。大者恆大、無商模、停更率高 Podcast背後的三大隱憂不過，隨著聲音產業在2020年有爆炸性成長，卻在2021年出現不少隱憂，這些因素很可能解構聲音產業的發展，也可能讓該產業曇花一現地泡沫化，首先要面對的就是「大者恆大的問題」。據Firstory後台的統計，目前排行榜前200名的Podcast節目中，約占了全體節目80%的收聽量。Podcast創作者「傑西大叔」也曾抓取Apple Podcast的數字顯示，全台約有8000檔Podcast節目，而僅有前200名能能搶到流量與收聽戶的青睞，也就是其他9成以上節目所分得的流量都相當少。這種大者恆大的現象，很有可能制約創作者的投入，一旦活水無法引進Podcast市場，產業就失去擴大或持續發展的量能。第二個隱憂是商業模式的建立問題。平台業者表示，現行的商業模式已經讓眾多創作者感到擔憂，以目前「三巨頭（股癌、百靈果及台通）」所開創的Podcast獲利機制，幾乎都是以「口播業配」為主，創作者沒辦法像YouTube般能取得「點閱分潤」，而那些無法獲得流量的節目，在無法獲得廠商青睞之下，也等於毫無獲利空間。沒流量、沒獲利之下，其實許多在2020年熱潮期進場的創作者，都已經黯然退場。根據傑西大叔分析統計，今年1月時，90天未更新節目者已占總體比例26.71%，30天內未更新者，更已占總體42.50%。簡單地說，目前已有超過4成創造者沒有「更新節目」的動力，這種高停更率，也是Podcast發展的第三大隱憂。爆紅與過氣 Podcast元年後要如何走下去Podcast產業除了本身的「過氣」外，市場上也出現新挑戰者Clubhouse，並瓜分聲音產業市場。事實上，Clubhouse這款聲音直播社交平台，崛起初時就迅速吸引國內外Podcast創作者注意，隨後也有不少相似軟體誕生。在「每位聽眾只有一對耳朵」下，使用者的時間被瓜分、創作者的心力也被分散，Podcast熱度曾經因此被Clubhouse所超越。不過，時序進到3月，Clubhouse聲量開始沉寂，當時動輒數千人的聊天房，如今已快速退燒，網紅、名人逐漸降低開房率。反倒是腦筋動得快的Podcast平台業者，開始思考將Clubhouse功能融入舊平台中，重新找回閱聽眾。網路新興軟體的快速爆紅與迅速過氣，這些都是Podcast產業在三大隱憂外，必需正面對決的難題。在2020進入Podcast元年後，聲音產業要如何走下去？究竟Podcast會泡沫化？還是與影像平台平起平坐？本專題將帶讀者一起了解。