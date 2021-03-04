中國兩會聚焦「4大重點」 習李發言是否同調受關注
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-04 11:23:35
中國全國政協會議、全國人民代表大會（兩會）於今（4）、明（5）兩日在北京舉行，今年為中國共產黨建黨百年、「十四五」規劃開局之年以及「脫貧攻堅」收關後的第一年，經濟議題將成為會議的主要重點，各界關注中國是否會設立GDP成長目標。另外，美國拜登政府上台，美中關係矛盾是否出現轉機，以及港台議題中共高層會傳遞什麼訊息都備受矚目。
香港選舉制度改革英國《BBC》先前整理中國兩會關注的三大重點：香港選舉制度改革、經濟規劃與防疫安保措施。兩會前不久，香港媒體引述消息報導，北京將討論改革香港的選舉制度，外媒更形容這將會是如同「地震」一般顛覆香港民主社會。《香港01》報導指，將在香港現行的選舉機制下，審視參選人是否符合「愛國者」標準，其中一個方案可能是改組選舉管理委員會。港澳辦主任夏寶龍也在2月22日的會議上強調要確保「一國兩制」以及「愛國者治港」，特別是透過完善有關選舉制度，確保愛國者站穩管理階層。加上中國官媒在香港議題上不斷強調愛國，可見「愛國」已凌駕於「港人治港」的承諾上。台灣議題上，中國是否會透過推出《國家統一法》，推動「一國兩制」台灣方案也受到關注。不過，雖然國台辦、港澳辦主任夏寶龍都暗示法律上的統一目標，但也有觀察分析認為，中共在建黨百年、十四五規劃開局之年將會聚焦經濟議題。經濟規劃去年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國務院總理李克強「破例」不設GDP增長目標，是1994年以來首次。但近日中國國家統計局公布數據，指2020年生產總值為101.6兆人民幣，較同期增長2.3%。「2.3%」成為今年兩會的關鍵數字，今年是否會有2.3%或是高於該數字的成長目標備受關注。2020年10月的五中全會通過「十四五」規劃，目標2035年基本實現社會主義現代化，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大。先前政協常委會會議發表本屆議程，內容除了工作報告，還有討論十四五發展規劃與2035年遠景目標綱要草案。《路透社》引述消息指，中共決策層也擔心，將官方雄心與特定的經濟增長速度掛鉤，可能會引導地方政府追求更高的經濟增長，進而導致為達到目標讓債務不健康增多。中國媒體也分析，今年經濟長議題可能改向著重民生、就業等「高質量」發展。防疫安保措施2019年底爆發的COVID-19疫情持續一年多，中國多個地區疫情反覆，近日黑龍江、河北等地的疫情逐漸受到控制，多日全中國沒有通報新增本土感染按理。北京召開兩會，附近的維安規格也提升，防疫也遵照嚴格標準。北京市交管部門2月起對北汽出租汽車集團為全國「兩會」服務的車輛逐一進行篩檢，所有司機都接種了新冠疫苗，並且開始追蹤體溫控制疫情；北京市周遭自3月起至12日會議結束，禁止飛行無人機、氣球等航空器。中國郵政局也宣布，2月25日起至兩會閉幕，所有寄至北京的郵件、包裹都必須進行「二次安檢」。中國人大、政協辦公室早前宣布，為防範疫情今年兩會僅邀請部分駐北京的中外記者採訪，外國記者無法臨時至北京訪問，且採訪主要採取網路視訊、書面方式。習李矛盾除了國家規劃、國際關係等大議題，習近平與國務院總理李克強之間的互動也受到關注。去年5月，李克強在人大會議記者會上，坦言中國6億人口收入僅1000元人民幣，被解讀是在「打臉」習近平的脫貧目標。李克強又提出透過「地攤經濟」解決疫情失業問題，在各大官媒一陣吹捧地攤的熱潮過後，「習家軍」的北京市委書記蔡奇以「有礙市容」為由，下令管制地攤。習近平去年8月召開經學者會議，不是由主管經濟的李克強主持，可見習近平在淡化李克強的職權。上個月25日，中共舉辦「全國脫貧攻堅總結表彰大會」，可見脫貧是習近平最重視的成績之一。李克強今年在會議上對經濟議題的發言，是否與習近平同調將會成為習李矛盾之間的重頭戲。
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