Podcast元年之後／平台業者出大招 亮出兩大獲利武器！
記者賴志昶／專題報導
2021-03-05 10:05:00｜2021-03-05 10:44:27
新興產業如果無法找出成功的商業模式，就很難在市場上發展下去！Podcast產業在歷經2020年大幅成長下，業者也急著找出新的獲利模式，過去「變現」的方式僅止於「口播業配」，而「動態廣告」與「Podar」則是平台業者端出來的兩大利器，期待協助頻道與廠商獲取更多利潤，讓聲音產業持續發展下去。
Podcast過去僅靠業配賺錢 創作者坦承「很不成熟」「股癌」、「百靈果」及「台通」這三個被合稱為「三本柱」的Podcast頻道，不但是聲音產業中最重要、知名度最高的節目外，更是目前台灣Podcast商業模式「口播業配」的開創者。由於「三本柱」各自展現了不同風格與樣貌，因此衍生的「口播業配」模式也不盡相同。而台灣Podcast產業又以他們為先鋒，無形中為台灣其他播客「打底」，讓其他創作者學習「怎樣的模式最適合自己」，同時更讓業者、廠商了解業配運作模式與可行的廣告方法。不過，除此之外，Podcast還需要其他商業模式來支撐產業前進！「（商業模式）還是很不成熟啊！」李毅誠直言，這可能與平台業者的態度有關。李毅誠被聽眾暱稱為「逞誠」，他與張家倫一同主持「台灣通勤第一品牌」，身為國內Podcast產業重要成員，在談到尋找獲利模式時，可有滿肚子的苦水。「現在（商業模式）只有業配而已，後台提供數據又很少…。」李毅誠以Spotify這個平台為例，「為什麼歌曲有播放次數，而Podcast卻沒有？」顯然是平台方手裡握有數據，但怕說被「秤斤論兩」，所以不願對外公布。夥伴張家倫認為：「（平台）都先把好牌壓著…。」但李毅誠坦言，可以理解，各家平台都還在摸索商業模式，不願放手公開後台數據，但這對創作者來說，現階段卻「只能等」，能做的就是持續完善節目調性與製作流程。張家倫也說：「接下來，我們就只能見招拆招。」Podcast新型態廣告將上線 「雷達」功能小眾創作者也受益對於頻道創作者的說法，平台業者也坦承，產業界的確缺乏商業模式。「目前只靠業配口播模式，廣告主的確只會將廣告投放在前幾名的節目上。」KKBOX內容製作部資深經理柯亭竹分析，對廣告主而言，目前的確無法得到相對應的數據，這類業配口播的的投放客群與效果很難被估計，於是KKBOX也開始與Hosting平台Firstory合作，期待建立新型態廣告模式，讓廣告主與創作者都能滿意。柯亭竹形容，這種新廣告模式，有點類似YouTube上的廣告，使用者可以從Hosting端設定，節目走到某個階段後，就能黏貼廣告上去，並且能設定廣告投放時間。此外，由於廣告不是直接在節目內錄製，因此隨時可隨著不同應用場景抽換，也能針對不同年齡客群投放不同廣告。不過，該功能雖然已開發完成，但礙於涉及金流、法規等問題，原本預計2021年上半年就能上線的計劃，恐怕還有其他變數。另一方面，去年8月剛接受KKBOX投資的本土Hosting平台Firstory，也正在研發一款名為「Podar」的祕密武器。「所謂的Podar，就是Podcast＋雷達（Radar）」。Firstory社群經理陳昱澄指出，依照現行Podcast機制，頻道創作者與廣告主，只能看到各頻道目前在排行榜上的名次，卻看不到實際流量是多少，也無法得知道聽眾輪廓與樣貌。但透過Podar功能，平台業者會在徵詢創作者意見後，向廣告商分享後台數據，讓廣告主更容易找到適合的目標客群頻道。這種作法將讓某些專注與小眾經營的創作者，有機會獲得特定廣告主的青睞。業者指出，未來創作者與廣告主一旦透過這種機制媒合，就能為雙方創造最大利潤，而小眾播客有獲利後，將豐富Podcast的各類型節目創作動能，接著吸引更多閱聽眾加入，當產業走入正循環，就有機會讓聲音產業更具發展前景。