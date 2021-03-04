NBA／打爆Gobert！Embiid狂砍40+19 率76人痛擊龍頭爵士
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-04 11:53:17
不讓聯盟第一中鋒的競爭者Nikola Jokic專美於前，費城76人明星中鋒Joel Embiid今天面對聯盟龍頭猶他爵士，全場狂砍40分、19籃板，率隊最終以131:123贏球，繼續以半場勝差領先緊追在後的布魯克林籃網。
Embiid本季打出MVP級表現，也讓76人目前在東區戰績高居第一，今天面對戰績在聯盟獨走的爵士，他面對2屆年度最佳防守球員Rudy Gobert，毫無懼色、依舊統治了禁區。此役前3節打完76人還落後5分，不過第4節靠著老「魔獸」Dwight Howard的出色表現將比分追平，之後雙方比數一直拉鋸；終場前21秒，Mike Conley兩罰俱中、讓爵士領先3分，但Embiid在下一波攻擊中砍進三分球，讓76人逼平戰局。延長賽兩隊一路纏鬥，但此時爵士大將Donovan Mitchell因為不滿判罰，在接下來的2個回合中，分別被吹1次技術犯規，也因此遭到驅逐出場，76人靠著罰球鎖定最終勝利。本場比賽，Embiid出賽39分鐘，總計27投14中，得到40分、19籃板、3助攻、2阻攻、1抄截，無愧為球隊「一哥」，也讓球隊今天比對手少投進13顆三分球的情況下，依然能用多出20分的禁區得分取勝。76人明星前鋒T. Harris今天得到22分、10籃板，主控Ben Simmons繳出17分、6助攻；爵士方面，以Mitchell的33分為最高，全隊總計有6人得分上雙。