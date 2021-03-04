新光人壽網路投保祭好康　再抽20萬高級智慧家電組

新光人壽持續搶攻網路投保商機，新的一年，瞄準市場理財規劃需求，最新推出「牛歲福臨 年金在握打造樂退數位生活」網路投保抽獎活動，只要投保任一利率變動型年金保險滿額，即可享有每月抽高級智慧家電組的資格。此外，目前全球新冠肺炎疫情陰霾未解，在國人無法出國旅遊的情況下，新光人壽看好春節國旅熱度不減，在活動期間內，只要投保旅平險也可參加多項抽獎，多項好禮大放送，千萬不要錯過。

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新冠肺炎全球爆發已滿一年，疫情衝擊尚未趨緩，許多產業都受到不小衝擊，如何未雨綢繆、為自己提早建立穩定的現金流，以因應往後的樂活退休生活，成為許多人開始思考的課題。新光人壽建議，可透過規劃適合的保險商品，來達到最有效且完善的資產配置。以「新光人壽EZ Cash利率變動型年金保險『乙型』」為例，目前保單宣告利率為1.88%（110年2月宣告利率），保戶可善用小額繳費定期累積，並享受業界少數提供年、半年、季、月及不定期的多元彈性繳費方式，即可完全依照自己的收支靈活配置達成退休準備。

另一方面，還有更加彈性靈活的「新光人壽Up Cash利率變動型年金保險『乙型』」，目前保單宣告利率為1.9%（110年2月宣告利率），且附加費用率會隨保費增加而調降，如當期保險費未滿10萬元，附加費用率為2.95%，滿10萬元至未滿50萬元為2.80%，50萬元(含)以上附加費用率2.75%，等於「繳費越多享越高優惠」。此外，更擁有業界最多元的繳費方式，可依照個人財務狀況彈性選擇繳費金額，如躉繳、定期繳或不定期繳，定期繳一期最低也僅3000元起，最快累積6年可選擇一次給付或分期給付年金，讓消費者可以依照自己的收支靈活配置，還可刷信用卡輕鬆繳費，搭配各家銀行現金回饋方案，長期累積下來，也能省下一筆可觀的費用。

只要在110年5月31日前網路投保新光人壽利率變動型年金保險任一保單，保費滿新台幣20萬元以上(含20萬元)，就可參加「數位智慧樂退王」抽獎活動，每增加5萬元保費更多一次抽獎機會，每月抽出一名獲得LG智慧家電組，市價達20萬元以上，總共將抽出4名幸運兒。

為刺激國內觀光旅遊市場，各縣市政府相繼攜手業者推出住宿、餐飲補助，新光人壽網路投保24小時不間斷，隨時隨地提供安心保障，亦推出「春遊蘭陽迎曙光優惠3重奏 保障超吉圓滿」活動，至110年4月30日止，首次成功登入網路投保網站的客戶，可獲肯德基幸福曙光餐買1送2優惠券乙張，若是投保任一商品(Enjoy Life 旅行平安保險單日保額須達500萬以上)，即送全家便利商店中杯冰咖啡電子兌換券乙張。

此外，投保Enjoy Life 旅行平安保險，也享有gogoout租車金折抵、PC TOUR購物回饋等優惠，還可參加7-11 咖啡卡 50 張抽獎活動。若是保額達800萬更可獲得必勝客超吉圓滿餐優惠券乙張，同時還可參加線上抽光點1000 點活動，抽中光點可兌換全家便利商店點數80000點或UU PON 2000點。

新光人壽表示，為節省銀行轉帳繳交年金險保險費約定帳戶設定的紙本流程，建議消費者可多加運用新光人壽網路投保與新光銀行合作的「立碼驗系統」，只要持銀行約定帳戶金融卡至任一全家便利商店門市，並使用FamiPort機台「立碼驗」掃QR CODE，即可輕鬆完成驗證並授權繳費。

