拜登首份國安戰略指南挺台　外交部：持續深化夥伴關係

美國總統拜登於美東時間3日發布任內第一份國家安全戰略指南，明確指出，美方將支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。外交部今（4）日回應表示，將繼續在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的全球夥伴關係。

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外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，白宮於3日公布拜登總統的首份國家安全戰略臨時指南，其中明確指出美國支持台灣是先進民主政體及美國關鍵經濟與安全夥伴，此符合美國長期承諾（We will support Taiwan, a leading democracy, and a critical economic and security partner, in line with longstanding American commitments）。外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安指出，拜登政府上任以來，不斷展現對台灣的強勁支持，也已多次重申對台灣安全承諾「堅若磐石」。台美對於維護自由民主價值，具有相同的理念與共同的目標，外交部將繼續與拜登政府密切合作，在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的全球夥伴關係。

另外，美國非政府組織「自由之家」（Freedom House）3日公布的世界各國自由度報告，再度將台灣列為「自由」國家，在亞洲國家排名第二，僅次於日本。外交部對此表示，以上評比足以驗證台灣追求民主、自由及人權價值理念普獲國際社會的肯定，值得我國人驕傲與珍惜。

外交部強調，未來台灣將持續深化自由、民主與人權，與理念相近國家攜手合作，繼續協助世界各國及所有人獲得自由，為亞太地區及全球的民主、開放與繁榮作出貢獻。