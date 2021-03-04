藻礁爭議不斷為何還要蓋三接？政院：環保與環保的抉擇
記者劉育辰／台北報導
2021-03-04 13:53:34｜2021-03-04 13:55:41
中油第三天然氣接收站（簡稱三接）引發藻礁保育爭議，經濟部長王美花昨天「沒有三接就會增加燃煤、空污」的說法被在野黨質疑是威脅台灣人要在藻礁及燃煤中二選一。今（4）日行政院會後，行政院政務委員兼發言人羅秉成解釋，政府曾多次重申立場，會盡全力保護藻礁，與環團並不是對手，希望能攜手解決問題，並強調之所以蓋三接，是為了減少空污並防止北部、科學園區的缺電問題。
藻礁公投二階段連署已達門檻，且連署書仍在不斷增加，也讓三接爭議越演越烈。羅秉成在今天的行政院會後記者會再次重申政府立場，強調會全力保護藻礁，立場、理念和環團、年輕人相同，並非對手，希望雙方能攜手解決問題。羅秉成認為，三接問題不是人民對抗政府，也不是環保對抗經濟，而是環保與環保的抉擇，政府部門會秉持公開透明的態度，對外界說明相關資訊，期望能有更多的對話與討論。羅秉成提到，蔡政府上任時，三接開發範圍確實在藻礁區域內，但為了避免影響藻礁，執政團隊不斷減縮範圍到現在的10％，不過這樣的政策與作法環團還是有疑慮，擔心影響藻礁，政院希望雙方能繼續理性對話、充分溝通。並強調三接是為了「增氣減煤」，減少用煤、降低空汙，不是「經濟與環保」的選擇，而是「環保與環保」的抉擇。羅秉成指出，若三接改址，期程會被推遲10年以上，期間不排除台灣電力因此吃緊。萬一出現缺電危機，北部供電就很重要，像新竹科學園區等地，有需要被保護的產業，然而在中電、南電北送的強況下，電力併網會產生一定風險及電力不足的問題。三接讓能源發展與環保關係緊張，但如何兼顧與平衡是政府的負責，同時詳盡規劃避免風險產生。