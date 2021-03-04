農產國家隊1.0失能 藍：台農發不辦事
記者張志康/綜合報導
2021-03-04 14:00:30
國民黨文傳會主委王育敏今（4）日表示，自中國大陸發布鳳梨禁令後，到如今為止，仍未見台灣國際農業開發公司（簡稱台農發）出面說明鳳梨分散出口策略，看不到台農發幫農民解決危機的角色，政府應該徹底檢視這最早成立的「國家隊」。
中國大陸日前片面宣布暫停進口台灣鳳梨，國民黨今日上午召開記者會，王育敏指出，台農發成立後，並無兌現過去的承諾，包括推動農產品進出口、技術輸出、海外投資與資材外銷，以及擴大新興出口市場，發展東協、南亞及紐澳等新興目標市場，擴展台灣農業的海外市場效益等。王育敏表示，自農委會農業統計資料查詢系統中，可以看到蔡政府一上任，台灣農產品出口就嚴重依賴中國大陸，2017年後對日本的出口更是持續下降；單就鳳梨出口來看，蔡政府上任5年來，台灣鳳梨銷往大陸比重亦是連年增加、銷日本比重則連年下降，絲毫不見新南向政策成效。王育敏認為，「台農發、台農投」等公司，可視為是蔡政府執政以來的「農產國家隊1.0」，但陸頒鳳梨禁令至今，卻遲遲未見這兩家本應協助農產出口的公司出面說明分散農產品市場的政策，從過去資料更沒有看到推動出口的成效。王育敏說，政府應深切檢討所組成的國家隊，這樣的績效糟透了，需要好好整頓。