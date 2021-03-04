特企／Omi亞洲戀愛白皮書！4成台人在APP中找到對象

國際情人節剛過沒多久，又將迎來白色情人節，關於戀愛的話題總是讓人好奇不已；致力讓全台單身男女找到理想另一半的Omi用心如一，這次在亞洲各地進行用戶調查，以網路問卷的形式執行，調查時間自2021年1月29日至2月18日，調查對象包含台灣、香港、馬來西亞、泰國的用戶，共計蒐集9348份有效問卷，透過大數據精準分析戀愛大小事，戀愛的事情，就交給Omi吧。

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在「是否談過戀愛？」這題，台港馬泰的用戶8成以上都有過戀愛的經驗，其中以泰國則有高達91%的人都談過戀愛，其次是82%的香港人、81%的台灣人，馬來西亞人則以79%位居最後；以「第一次談戀愛的年齡？」來看，取前三高的數值，台港馬泰的用戶絕大多數都在16-18歲之間，有過酸酸甜甜的初戀滋味，穿著校服的青澀戀曲，想必是純真動人的美好回憶；以數據觀察，香港人有32%是在16歲就先體驗心動的感覺，相較早熟。

從交往人數來看，馬來西亞人相對戀愛經驗值豐富，有1/5坦承交往過11任以上的男(女)朋友，但普遍來看，曾經交往1-3人還是佔了大多數；以台灣來看，6成的民眾談過1-3次的戀愛，近3成的民眾交往過4-6人的對象，似乎在戀愛的課題中修了不少學分。

從「聊天多久會約見面」來看，有18%的馬來西亞人表示自己絕對不會見網友，居所有調查地區之冠，但同時卻有將近6成的馬來西亞人認為一個月之內就可以見面；而台灣、香港、泰國對於見面與否大多是語帶保留，表示聊天跟見面並不直接劃上等號，要看彼此之間的感覺是否有來電。

而以「近半年與多少交友軟體認識的人在現實中見面」，台灣則有63%的人在半年內見過網友，3成一個月就會約見面，換算下來，等於每5人當中就有1人在一個月內見過一名網友；反之來看，泰國則僅有27％的人會將聊天從線上轉移到線下見面，兩者的對比十分有趣。

從問卷調查來看，台灣有4成的人曾在交友軟體上找到另一半；而泰國雖然僅有27%的人見過網友，但是透過交友軟體而成功戀愛經驗卻是最高的。有鑑於疫情，線上約會也成為選擇之一，大多數人都還是偏好文字聊天勝過語音或視訊,，但是對於泰國用戶而言差異不大；而香港民眾對於視訊通話的意願最低。

綜觀來看，台灣人並不抗拒使用交友軟體與網友聊天、見面，選擇「聊天絕不見面」的僅佔2%，甚至也有63%的人在半年內見過至少一名網友，也有4成的人是透過交友軟體成功戀愛，顯示台灣人對於交友軟體有一定的親近度；透過亞洲戀愛白皮書調查，Omi蒐集許多有趣資訊，在白色情人節前夕閱讀，更能知己知彼。這個春天，Omi邀你一起脫單吧。