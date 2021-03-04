消防局小隊長車禍送醫不治 家屬徵求行車紀錄器畫面
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-04 15:26:34
前（2）天下午4點5分左右，高雄市消防局瑞隆分隊一名陳姓小隊長，騎車到雄中準備載兒子下課的途中，行經民族一路與建國路口時與一輛水泥預拌車發生車禍，陳小隊長送醫時意識清醒，但到院後因骨盆粉碎性骨折造成大量出血，急救到當天深夜10點46分不幸宣告不治，家屬希望當時有行經該處的熱心民眾能提供行車紀錄器畫面，釐清車禍過程。
高雄市消防局瑞隆分隊長朱震指出，陳小隊長當天休假，當時是要前往雄中接送兒子下課的途中，沒想到還沒有接到人就被撞到，陳小隊長是從建國路由東往西的方向前進，水泥預拌車也是同向，行經該路口時陳小隊長繼續直行，而水泥車則是要右轉上民族陸橋，車禍後消防局接獲民眾報案，隨即出動新興分隊新興91救護車到場進行救護，救護人員初到場時，陳小隊長主述自己的右大臀有外傷，這時陳小隊長意識仍清楚。朱震表示，陳小隊長到院時仍可正常應答，並向救護人員自述是消防局瑞隆分隊的同仁，經救護人員轉知後，自己大概5點多就趕到急診室了解狀況，但陳小隊長到院後血壓持續下降，院方照Ｘ光發現陳小隊長的骨盆粉碎性骨折，因此造成大量出血，院方急救到深夜10點46分，仍不幸宣告不治。朱震說「自己的同仁一定會全力協助」，目前已指派專責同仁協助家屬處理陳小隊長的後事及後續相關事宜，每天也會到陳小隊長家中看是否有什麼需要幫忙的，目前主要先幫家屬收集後需相關事宜的所需文件；而針對陳小隊長小兒子的心理狀況，朱震則說，陳小隊長育有一對子女，現在也已請姊姊多注意弟弟狀況，希望弟弟不要太自責。家屬也有提到，目前車禍當下的關鍵影像不多，目前只有民族一路上一間店家提供的監視器畫面比較清楚，有拍到車子被撞倒下，但拖行及車禍後續都超出影像畫面範圍，所以同步已在網路及社群媒體徵詢，希望若有3月2日下午4點5分左右路過民族一路與建國路口民族路橋下的熱心民眾，可以提供行車紀錄器畫面，釐清整起車禍過程。