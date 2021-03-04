農技種苗外流大陸 藍綠互指對方卸責
記者張志康/綜合報導
2021-03-04 14:24:56
民進黨籍立法委員陳亭妃日前指國民黨執政時，將台灣的農業技術及種苗外流大陸，引來國民黨發文反批，陳水扁執政時就有外流問題，指陳卸責。陳亭妃今日再開記者會，質疑馬政府時期的「台灣農民創業園」是農技及種苗外流根源。
陳亭妃2日表示，國民黨執政時把台灣的農業技術和種苗外移，比喻將所有雞蛋放在同一個籃子。引來國民黨3日在臉書發文，指台灣的農業技術在2005年就流入中國，後來的馬政府則設立農業智慧財產權審議會，建立赴中國大陸農業技術管理機制，呼籲陳亭妃在推卸責任前，要先查證，免得事後慘遭打臉。陳亭妃今日上午召開記者會回擊，她表示，既然國民黨要自揭瘡疤，那她就細數許多國民黨人士過去當買辦的歷史。陳亭妃指出，中國農業部、國台辦批准成立台灣農民創業園，以租稅、土地、融資等優惠，吸引台灣的農業技術及品種；台灣農民創業園原本有4處，但2008年後陸續增至25處，分布大陸12省份，面積達2000多公頃，質疑馬政府上任後，中國有管道取得台灣的農業技術和種苗。另外，陳亭妃說，國民黨前主席朱立倫的岳父高育仁創辦21世紀基金會，2009年起致力於兩岸農業交流，並與中國農業科學院簽約出資成立海峽現代農業院。陳亭妃進一步指出，已故的農委會前主委孫明賢曾是21世紀基金會的董事兼執行長，2009年起曾擔任中國「台灣農民創業園」的名譽顧問，並曾說「台灣優良農業品種不應對中國設限」。陳亭妃再揭，另一名農委會前主委陳保基，則擔任21 世紀基金會農業心中主任，其中孫明賢曾偕陳保基則多次赴中考察園區，後來陳保基擔任農委會主委期間，還多次吹捧中國的一帶一路。陳亭妃認為，馬政府上任之後中國有了管道，才會擴展台灣農民創業園，藉此機會取得台灣的農業技術和種苗，而陳保基與中國農業密切的來往關係，是不是這個原因，馬英九才任用陳保基擔任農委會主委。