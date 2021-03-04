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NBA／Lillard帶隊逆轉勇士　本季關鍵時刻3項命中率破6成

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-04 14:34:25｜2021-03-04 14:34:55

拓荒者當家球星Damian Lillard渴望球隊爭取Draymond Green入隊
▲拓荒者當家球星Damian Lillard投進關鍵三分球。（圖／美聯社／達志影像）
波特蘭拓荒者明星後衛Damian Lillard，今天再次展現大心臟本色，在對金州勇士比賽的讀秒時刻，他完成關鍵的一攻一防，帶領球隊終場以108:106贏球，目前以20勝14敗在西區排名第5。
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此役拓荒者一路落後，但在最後1分鐘，Lillard持球後單打Kent Bazemore，投進大號三分球，幫助球隊反超，下一回合又成功製造Draymond Green的進攻犯規，也讓球隊最終成功逆轉。
談到Lillard今天的表現，拓荒者總教練Terry Stotts表示子弟兵此役手感雖不好、但永不退縮，「他完成了最關鍵的一攻一防。他充滿鬥志，永遠都不會認為比賽沒希望，也甘願冒著風險製造進攻犯規，最後兩個回合充分證明了他是一名怎樣的球員。沒有他的話，我們贏不了球。」
Lillard過去在完成關鍵投籃時，總是會用手指敲著手腕，做出「Dame Time」的標準姿勢，也因此被球迷親密的稱為「錶哥」。
今天他整場受制於勇士的包夾，其實全場17投僅6中、拿到22分，命中率並不理想，但關鍵時刻的表現，證明他自己的價值。
根據數據統計，這一季在最後5分鐘差距不到5分的比賽中，他的命中率大幅提升到61.4%/60%/100%，不愧是聯盟中的「關鍵先生」。
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