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想吃牢飯避風頭　嫌竟持玩具槍搶銀行

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-04 16:09:58

小港區板信商銀遭嫌犯持玩具塑膠槍強盜。（圖／小港警方提供）
▲小港區板信商銀遭嫌犯持玩具塑膠槍強盜。（圖／小港警方提供）
今（4）日中午12點29分左右，高雄市小港區二苓路上的板信商銀遭44歲的黃姓犯嫌持玩具塑膠槍強盜，高雄小港警方獲報後在3分鐘內到達約400多公尺外的現場，迅速將黃姓犯嫌壓制逮捕，當場扣押玩具塑膠槍一把，經警方詢問，黃嫌竟是因為欠債，為躲避風頭才會持玩具槍行搶。
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小港分局偵查隊長張明彰表示，警方在三分鐘內到場後就將嫌犯壓制在地逮捕，現場查扣一把塑膠玩具槍，嫌犯的犯案動機是因外在外有欠錢，欠下的金額不斷利滾利，連黃嫌自己都不曉得到底欠了多少錢，因為還不起，就異想天開持玩具槍搶銀行，想進到牢裡避風頭。
▲嫌犯遭警方壓制。（圖／翻攝畫面）
▲嫌犯遭警方壓制。（圖／翻攝畫面）
張明彰說，據黃嫌供稱，擔心若在故鄉林園區犯案，萬一被親好友、左鄰右舍知道會很丟臉，而且因黃嫌沒有固定工作，四處打臨工，對小港地區還算有些認識，便跑到小港地區犯案，而塑膠玩具槍則是上午在十元商店的。
高雄市警局指出，此案小港分局巡邏員警林德勝、江晚誠、翁煌淵、邱証文及所長張孝忠接獲110通報後三分鐘內到達現場小港分局立即偵破，警察局局長黃明昭也在第一時間立即趕往小港分局，給予有功員警頒獎鼓勵及表揚。
高雄市警局局長黃明昭表示，此案能迅速偵破，有賴小港分局平日與各銀行落實防搶演練，使行員能冷靜機警迅速反應通報派出所同仁趕往現場將搶匪壓制，員警用最快速度破案，展現維護高雄市治安的決心，不讓嫌犯有機會逍遙法外，期許同仁繼續加油，創造「安居樂業」的治安環境。
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