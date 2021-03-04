環保與經濟對抗？張惇涵：環境跟環境之間的對話跟選擇
記者李春台/桃園報導
2021-03-04 16:58:41
總統蔡英文今（4）日來到桃園龍潭視察台灣客家茶文化館工程進度，並親手種下一顆茶樹，對於最近越來越燙手的藻礁公投二階連署過關議題，她今天沒有受訪回應。總統府發言人張惇涵則回應媒體提問表示，這項議題不是環保與經濟之間的對抗，民進黨政府盡可能將藻礁傷害降低，也希望各界在公共議題上能多一點理性思辨，少一點互相攻擊，為台灣做一個最好的決定。
張惇涵表示，連署公投是人民權利，府方充分尊重，即使連署成案，執政團隊也會加強跟社會各界溝通說明政策。他表示，即使連署成案之後，執政團隊也會加強且誠懇的跟社會各界溝通來說明政府的政策措施，也希望有更多人支持攸關台灣永續發展能源轉型的各項重大政策，包括非核家園、減媒、減少空汙等議題。張惇涵接著表示，至於要不要經濟、要不要發電、要不要環保、要不要在經濟跟環保之間取得一個平衡點，相信絕大多數人的答案都是肯定的，「我相信這項議題不是一個環保跟經濟之間的對抗，而是保育跟減媒、減空汙，是環境跟環境之間的對話跟選擇。」張惇涵指出，大潭電廠第三接收站，每一年預計要供給大潭電廠8號機、9號機137億度的電力，若以燒煤來替代，每年需使用500萬噸的煤，三接案攸關未來台灣北部的用電需求、攸關中電是否北送以及減媒的時程，更攸關台灣的能源轉型，在眾人這幾年來努力的奔走下，民進黨政府把國民黨時期規劃的232公頃開發面積大幅縮小百分之90到現在的23公頃，只剩下原本的百分之10，盡可能的把藻礁的傷害降低。