HBL／永仁少了Key Man坐鎮 時超傑：盼發揮螞蟻雄兵優勢
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-04 21:10:03
永仁高中在102學年度奪冠後，年年戰力都保持再一定水準，近4年更是都打近4強，然而卻無緣再一圓冠軍夢。今年球隊沒有「超級球星」，但是球隊球風反而煥然一新，總教練時超傑也希望球員也打出「螞蟻雄兵」般的攻勢，用團隊戰力來完成學姊未能達成的目標。
過完年後，永仁今年在全新的特訓模式下，狀況提升的相當不錯，「每一年都是在用挑戰者心態來面對，今年面對最後階段的訓練，做了一些不同的調整，以往都是直接找男生隊來打，但受傷機率太大，今年改變找男生乙級的來陪練，已經練了一個禮拜了。」時超傑說，在這樣的練習方式下，自家球員在適應強度和速度上的確有加強。過去幾年永仁都是奪冠熱門，但最終卻都和女子組冠軍擦肩而過，今年淡商才是最被看好的球隊，時超傑認為這樣反而對球隊不是壞事，「之前幾年我們都是被對方研究的目標，今年反而沒那麼大壓力。」前幾年球隊有鄭慧慈這一名攻守俱佳的大將，球隊也是以他為核心運轉，再早幾年則有吳瑋茹，今年永仁少了這樣一名類似「定海神針」似的球員，但卻靠著接快節奏以及戰術調整，打得更加多點開花，也讓對手防守上更加難以針對。「以往是有慧慈，今年我們進攻點分散，雖然籃板的掌握度上沒有那麼好，但人人都能出手攻擊，就像螞蟻雄兵一樣，比較不會有主將低潮就不行的問題。」時超傑說，「當然這樣攻擊上的缺點就是說可能沒有一個重點，但反觀對手也不好守，其實是利多。」不過球隊射手吳嘉怡在八強階段受傷骨裂，如今確定要4強不能出賽，對於球隊戰力是一大打擊，「少了吳嘉怡不只是團隊投籃受影響，她還能分擔控球任務，如今她若不能上，那傅韻臻就要爭氣一點了。」永仁過去幾年到了四強階段，後場戰力一直都是他們的心頭痛，前幾年是楊芷昀受傷，去年蔡幸瑜膝蓋動刀，八強階段輪到吳嘉怡倒下。對此，時超傑也很無奈，「我們現在再射手這個位置是還好，賴巧芸、侯苡忻、林靜妍都可以，但控球真的就要楊芷昀多擔待。」四強戰先碰北一女中，永仁已經很久沒有輸給「小綠綠」，時超傑表示在國中球隊就常常碰上懷生，因此對於北一和陽明的球員並不陌生，加上鋒線高度更勝一籌，希望保持優勢，在下一站開出紅盤。