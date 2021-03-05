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歐盟爭取疫苗　EMA宣布對俄國疫苗展開評估

中央社

2021-03-05 06:21:43

▲歐盟藥品管理局宣布對俄羅斯的衛星-V（Sputnik-V）疫苗展開評估審查，這是疫苗取得歐盟核准前的一道關卡，當前歐盟全力爭取疫苗數量，俄國疫苗有機會被歐盟認可。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟藥品管理局宣布對俄羅斯的衛星-V（Sputnik-V）疫苗展開評估審查，這是疫苗取得歐盟核准前的一道關卡，當前歐盟全力爭取疫苗數量，俄國疫苗有機會被歐盟認可。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐佩君布魯塞爾4日專電）歐盟藥品管理局今天宣布對俄羅斯的衛星-V（Sputnik-V）疫苗展開評估審查，這是疫苗取得歐盟核准前的一道關卡，當前歐盟全力爭取疫苗數量，俄國疫苗有機會被歐盟認可。
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去年8月，俄羅斯宣布核准全世界第一款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗上市，並根據蘇聯人造衛星命名為「衛星-V」（Sputnik-V）。
歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，已開始對Sputnik-V疫苗進行滾動審查，將評估可用的數據，以決定效力是否大於風險。
EMA表示，滾動審查將繼續進行，直至疫苗有足夠證據可提出正式上市授權申請為止。這是疫苗取得歐盟核准前的一道關卡。
歐盟已陸續核准美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech 共同研發疫苗、美國藥廠莫德納（Moderna），以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）等3支疫苗，但因疫苗延遲交付，歐洲聯盟執委會要在今年夏天完成歐洲7成人口接種的目標備受挑戰。
在歐盟採購疫苗速度延誤下，部份歐盟成員國自行找其它疫苗，例如匈牙利就使用Sputnik-V疫苗，而德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今年2月曾表示，只要安全和有效，德國正考慮促成俄方在德國和歐洲生產疫苗。
當前歐盟全力爭取疫苗數量之下，EMA的宣布顯示俄國疫苗有機會被歐盟認可。（編輯：張佑之）1100304
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